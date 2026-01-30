日本淚別熊貓！矢板明夫揭密中國「熊貓外交」：披著可愛外衣的算計

國際中心／游舒婷報導

日本最後一對大貓熊「曉曉」、「蕾蕾」正式送回中國，同時日本也自1972年以來，首次進入「沒有熊貓」的時代。印太戰略智庫執行長、日本資深媒體人矢板明夫撰文分析，中國一直以來標榜的「熊貓外交」，其實背後暗藏許多算計。

日本上野動物園的大貓熊曉曉（公）、蕾蕾（母）歸還中國。（圖／翻攝自上野動物園官網）

矢板明夫在粉專「矢板明夫俱樂部」撰文指出，曉曉、蕾蕾離開之際，日本民眾排隊道別，彷彿在為一段長久的情感關係畫下句點，不過在這之外，也出現另一種冷靜的聲音。

熊貓好可愛？背後租借成本超級高

事實上，多年來日本的動物園必須支付高額的熊貓租借費用，還有場館、醫療成本，隨時還要擔心會被中國找理由收回，動物園承擔的財務壓力對經營者來說，是相當高風險的投資，「熊貓外交」並不是文化交流，更不是單純的「友好禮物」。

為什麼說不是單純的友好禮物？就在熊貓離開之際，中國駐日使館在社群上發文，歡迎日本朋友到中國看大熊貓，這番言論對比中國使館先前頻繁批評政治人物語氣，反差之大讓人難以適應，也凸顯熊貓被包裝成善意象徵，實際上卻是中國的外交工具，關係好時友誼標誌，關係緊張時就會被拿來施壓。

熊貓變政治工具 熊貓外交暗藏算計

矢板明夫認為，隨著時代改變，動物園也需要與時俱進，沒必要依賴一對隨時會被帶走的政治符號吸引遊客，而熊貓被送回中國，也是提醒日本社會，這場披著可愛外衣、暗藏算計的「熊貓外交」早該結束。

中國「熊貓外交」並非單純的動物交流，背後暗藏的手法從近日中國跟各國的變化就能略知一二，中日關係惡化、中國收回熊貓；反觀韓國總統李在明展現積極親中態度，中韓就進一步討論租借熊貓，動物的福祉在政治交鋒中被忽略，成為一顆顆無辜的棋子。

