日本淨土宗 佛教女子集會共修結緣

日本淨土宗吉水會的尼僧法師們，每個月會有一次，為女眾信徒舉辦共修，稱為「佛教女子集會」，共修地點在京都著名的「知恩院山寺 舊圖書館」，這個傳統已經33年。關西地區的慈濟志工，因為認識其中一位講師，義福法師，這一年來，第三次參與共修，以茶道結緣。

日本淨土宗吉水會，尼僧法師們每個月都會為女眾信徒舉辦共修，稱為「佛教女子集會」。關西地區慈濟志工，因緣殊勝，已經是第三次受邀分享慈濟。

日本淨土宗吉水會 義福法師：「關於今天的茶會，是在我(2025年)去台灣的時候，與慈濟的朋友們談到，希望以茶會交流與供養，所以今天大家齊聚在這裡。」

廣告 廣告

慈濟的人文之美，其中一項深受法師讚許的，是委員制服，旗袍被稱為柔和忍辱衣、八正道有八顆法船鈕扣，提醒著靜思弟子時時刻刻端正自己的身心行為。

佛教女子集會成員 堤理惠子：「好美啊。」

品人文、喝心茶的過程中，三義茶園與大地共生息的理念，也在靜心感恩中體悟。

佛教女子集會成員 堤理惠子：「能在佛教的活動中品茶，感受格外不同，尤其在這一年歲末忙碌的時刻，讓我的心真正安定下來，真的非常感謝。」

佛教女子集會成員 佐藤真奈美：「今後 即使不一定，每次都喝三口好茶的形式，也希望在喝茶時 提醒自己說好話，喝一口茶時 期許要行好事，用心調整心態的一個契機，真的非常感謝。」

日行三好，尼僧法師捐出竹筒說著，還沒有滿，還要精進才行。

日本淨土宗吉水會 義福法師：「不滿 就是說，還不滿足 要繼續努力，也不能驕傲 要繼續精進。」

更多 大愛新聞 報導：

行願一甲子 陳阿桃實踐生命力

0206歷史今天 花蓮規模6強震

