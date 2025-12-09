日本深夜強震！高市早苗火速開記者會籲民眾避難 她驚呼：很難不愛她

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

日本青森縣外海於昨（8）日深夜發生地震，規模達7.6，最大震度6強，許多地區出現強烈搖晃，日本氣象廳也發布海嘯警報。日本當局在震後迅速成立「官邸對策室」，首相高市早苗也在深夜發表談話，要求迅速發布避難資訊，協助民眾避難、統整災情、全面掌握傷者與受困狀況，並強調潛在的受災區都需要提高警覺。

首相高市早苗也在地震發生後，於深夜發表談話。（圖／高市早苗X）

日本氣象廳指出，本次地震深度約50公里，並立刻發布海嘯警報，範圍包括北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣沿岸。

廣告 廣告

地震發生後，首相高市早苗隨即召開記者會，要求全力掌握災情，並呼籲民眾立即避難、提高警覺。高市同時也再個人X上提醒已發布海嘯警報，呼籲民眾快速避難，也務必密切關注相關資訊，在警報解除前不要離開安全地點。

桃園市議員黃瓊慧認為，高市能夠再地震發生半小時左右便召開記者會，精準掌握狀況、及時布達避難資訊和命令，穩定民心，直呼「冷靜沉著勇敢的領袖魅力，真的很難讓人不愛她！」

更多FTNN新聞網報導

高市早苗認台灣是中國一部分？吳崢解釋原話：「知道了」但和我意思不同

政治讀新術／黃國昌去日本被大咖拒見 名嘴：拜託外交部協助聯絡才見到日本議員

黃國昌與高市早苗辦公桌合影 鍾佳濱提柯P訪日酸爆：民眾黨不擅跟真人合照？

