日本深夜7.5強震 氣象廳：未來一週恐有規模8以上強震、海嘯

日本發生大地震。（圖／達志／美聯社）

日本北部於當地時間12月8日深夜11時15分發生規模7.5強震，震央位於青森縣東岸外海，深度約54公里，為海溝型地震。此次地震不僅造成強烈搖晃，青森縣八戶市觀測到最大震度達6級，更引發地震海嘯警報，並首次啟動「大震警戒」系統，提醒民眾提高警覺，防範後續強烈餘震及海嘯災害。

根據日本氣象廳數據，這場地震最初測得規模為7.6，後經調整為7.5，震源深度也由原估50公里修正為54公里。強震發生後，北海道、青森、岩手等沿海地區接連觀測到海嘯波高，岩手縣久慈港測得約70公分，北海道浦川町則觀測到50公分的海嘯。雖然目前已將「海嘯警報」降為「海嘯注意報」，但官方仍強調，民眾應避免靠近海岸與河口。

地震造成當地民眾驚慌，至凌晨1時，青森地區已通報至少6人受傷，主要因跌倒或被傢俱砸傷。交通方面，東日本旅客鐵道公司（JR東日本）緊急暫停東北新幹線福島至新青森間列車運行，部分普通列車也停駛檢查，尚未傳出列車受損或人員傷亡。

此次地震更伴隨「長週期地震動」現象，尤其在青森六戶町觀測到三級長週期震波，對高樓建築影響甚鉅。專家指出，這類低頻、高幅震動可能導致高樓搖晃劇烈，影響住戶安全。

氣象廳在地震後發出「大震警戒」提示，警告未來一週內從北海道至千葉太平洋沿岸可能發生規模8以上的強烈地震與海嘯。此警戒系統自2022年啟用以來首次啟動，呼籲民眾檢查避難路線、準備緊急物資，確保自身與家人安全。

首相高市早苗深夜趕赴首相官邸，指示各部門迅速應對災情，中央與地方政府緊密協調，展開救援與災後調查。官房長官木原稔表示，目前政府正持續掌握災情，救援行動以人命救助為優先。

此外，福島第一與第二核電廠、青森縣東通核電廠、宮城縣女川核電廠、北海道泊核電廠等設施經檢查均無異常。東京電力也依規定暫停福島第一核電廠處理水排放作業。

地震專家、東京大學地震研究所教授酒井慎一指出：「這類震央淺、海底型地震很可能伴隨海嘯發生。即便地震已過，仍需持續留意沿海狀況，並注意保暖避難。」

