日本深度體驗！太宰府夜間參拜、平安神宮私人早餐，這次真的住進歷史裡

（© VMG HOTELS & UNIQUE VENUES）

到日本旅遊，想要來點深度體驗嗎？日本 VMG 集團旗下的 NIPPONIA 系列酒店，正是以「再生日本原風景」為核心理念，將百年古民家、歷史建築修復重生，轉化為能與土地對話的旅宿空間。從太宰府夜深人靜時、僅為住客開放的正式參拜儀式，到京都清晨尚未迎來觀光人潮前，獨享名勝神苑與寺院內部導覽，NIPPONIA 所提供的，從來不是觀光客視角，而是一種「住進歷史、走入日常」的珍稀體驗。

NIPPONIA 福岡｜HOTEL CULTIA 太宰府

每年迎來千萬參拜者的太宰府天滿宮，夜幕降臨後重回寂靜。此刻，專屬於 NIPPONIA 住客的夜間正式參拜悄然展開，在神職引領下披上小忌衣，步入無人的宮內，於御本殿前點燈祈禱、聆聽神職講述天滿宮的歷史。那份幽光與鈴音，是只屬於你的神聖時刻。

NIPPONIA 位於福岡的酒店「HOTEL CULTIA 太宰府」（© VMG HOTELS & UNIQUE VENUES）

「HOTEL CULTIA 太宰府」由三棟百年町家改建而成，距離天滿宮僅十步之遙。古香庵、梅花、好古亭分別為畫師舊邸、料亭與魚屋，承載太宰府的生活記憶。清晨可在他人尚未抵達前漫步神社，夜裡則擁有整座神域的靜謐與「住在歷史裡」的奢侈體驗。

「NIPPONIA 住客專屬」太宰府夜間正式參拜體驗，將由神職人員親自導覽（© VMG HOTELS & UNIQUE VENUES）

距離天滿宮僅十步之遙的古香庵，曾是侍奉天滿宮水墨畫家的居所（© VMG HOTELS & UNIQUE VENUES）

NIPPONIA 京都｜HOTEL VMG VILLA KYOTO

入住 HOTEL VMG VILLA KYOTO 的旅客，能在平安神宮會館窗邊，眺望造園大師小川治兵衛設計的國指定名勝神苑，一邊品嚐京野菜濃湯與精緻卵料理。用餐後漫步於神苑，趁人潮未至，獨享春櫻秋楓的靜謐之景。這份從容與雅致，正是京都最動人的姿態。

「NIPPONIA 住客專屬」平安神宮會館的早膳，可眺望優美的神苑（© VMG HOTELS & UNIQUE VENUES）

NIPPONIA 住客專屬的法觀寺導覽，由住持親自講解歷史，還能參觀不對外開放的五重塔內部；或於寺院內體驗坐禪與朝拜，讓心靈在晨鐘暮鼓中沉澱，還能於下榻的別墅中欣賞藝妓表演。這些旅遊指南上沒有的體驗，正是 NIPPONIA 為旅人預留的獨家通行證。

「NIPPONIA 住客專屬」住持親自導覽八坂塔、私人安排藝妓舞妓（© VMG HOTELS & UNIQUE VENUES）

HOTEL VMG VILLA KYOTO原為大阪名店主人、遠州流茶人鵜野吾一的私人茶會所。洋風待合室與和風庭園交融，展現昭和時期的典雅美學，120 年歷史被細心保留。春賞櫻、秋觀楓，夜裡在二樓起居室小酌，彷彿成為京都文化圈的一員，親身體驗「綺麗寂」——閑寂與華美的極致平衡。

百年茶室改造的私人別墅（© VMG HOTELS & UNIQUE VENUES）

