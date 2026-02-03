日本深海成功採集稀土泥 估稀土蘊藏量居全球第3

日本政府2日宣布，日本海洋開發機構的科研船地球號，已在南鳥島周邊水深約6000公尺的深海海床，成功採集到含有稀土的泥漿，研究團隊推估當地至少蘊藏1600萬噸的稀土，規模排名全球第3。

日本政府計畫最快2027年2月進行大規模試採，對擺脫中國稀土供應鏈的依賴極具意義。

日本戰略性創新推進計畫負責人石井正一表示，「中國2010年在釣魚台列嶼的爭端中停止供應稀土，類似情況也可能在這次中日爭端中出現。因此，日本政府跟美國、澳洲、歐洲密切合作，讓稀土來源多樣化，確保我們不會過度倚賴單一國家。」

南鳥島為日本最東端，雖然行政區為東京都小笠原村，但距離東京都心約1950公里，島上沒有居民，但有防衛省和國土交通省人員常駐。2012年東京大學研究團隊在南鳥島附近海底發現稀土資源，推估至少蘊藏1600萬噸。地球號今（2026）年1月17日抵達南鳥島的礦區，第一批稀土沉積物已在2月1日回收。

日本首相高市早苗在聲明中表示，這是日本國產稀土產業化的第一步。

野村綜合研究所執行經濟學家木內登英說：「如果日本能在南鳥島生產稀土，尤其是重稀土元素，就能出口到其他國家，這就能給予日本重要的戰略位置。」

不光是日本，美國川普政府也在2日宣布，啟動專門儲備關鍵礦產的金庫計畫。

美國總統川普表示，「美國長期以來為了國防，有戰略儲油以及關鍵礦產的儲存。現在我們為了美國企業創立這個金庫計畫，我們不會有任何困難。」

這項計畫的資金達120億美元，包括20億美元私人資本與美國進出口銀行提供的100億美元，用於儲備汽車業者、科技產業和其他製造業所需的關鍵礦產。美國進出口銀行表示，已在2日核准該項貸款。

不具名白宮官員證實，這些資金將用於確保關鍵礦產供應並進行儲存，主旨就是要逐步削弱中國在關鍵礦產方面的影響力。

