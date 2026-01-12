日本深海鑽探船「地球號」正式啟航 啟動稀土商業試採關鍵測試

【緯來新聞網】日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）所屬的深海科學鑽探船「地球號」（Chikyu），已於今日上午從靜岡縣清水港正式出航，前往南鳥島近海。此行核心任務是針對海底 6 公里深的稀土泥進行抽取測試，本次航程預計持續至 2026 年 2 月 14 日，為 2027 年 2 月的大規模試採奠定技術基礎。

南鳥島海域蘊藏的豐富稀土資源，富含電動車與精密雷射所需的「鏑」與「釔」等關鍵元素，被視為支撐未來數十年高階晶片與綠能設備製造的國產寶庫。本次「地球號」將挑戰在極端高壓環境下，利用深海提升管（Riser）技術將礦泥平穩輸送到海面，若驗證成功，將成為全球首例連續從 6 公里深海回收稀土泥的案例。



根據日本政府「戰略性創新創造計畫」（SIP）規劃，自 2018 年以來已投資約 400 億日元，用於勘測南鳥島附近的稀土礦藏並開發採礦技術。今年首航將進行為期一個月的設備校準，預計於 2027 年 2 月展開正式驗證，屆時目標為每日回收 350 公噸礦泥。目標在 2030 年實現商業化生產，此舉將是日本稀土資源自主化的關鍵一步。

