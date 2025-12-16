日本清查外人擁有國安設施周遭土地情形 中國人佔５成

日本經濟安全大臣小野田紀美 圖：翻攝自日本內閣府的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本內閣府今（16）日公佈了關於自衛隊基地、核電廠等重要設施附近以及日本邊境偏遠島嶼土地和建築物收購情況的調查結果。2024財年，共有3,498起外國人或外國公司在日本境內收購土地和建築物的案例。其中，中國佔了近一半，達1674件。接下來數量最多的國家依序是台灣（414件）、韓國（378件）、美國（211件）和越南（160件）。

《日本經濟新聞》報導，這些外國人持有的土地大多發生在自衛隊設施、駐軍營地以及防衛省單位附近。

日本經濟安全大臣小野田紀美今日在記者會上表示：「我們希望以適當的方式公開所獲得的信息，以加強對房產所有者的了解，並緩解公眾對外國人購置房產的擔憂。」

報導指出，此次調查依據《重要土地調查法》進行。調查中未提出任何會妨礙重要設施正常運作的土地使用建議或命令。

日本《重要土地調查法》規定，重要設施周邊土地或建築物買賣或繼承時，必須向政府報告其用途和所有者。調查統計了登記申請的數量，如果同一塊土地或建築物連續兩次轉讓給外國人，則計為兩例。

