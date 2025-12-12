日本清水寺年度漢字出爐！「熊」嚴重影響生命安全 第2名也跟民生有關

京都清水寺今公布年度漢字為「熊」，指今年日本各地連續出現熊襲擊人類事件，嚴重影響到大家的生命安全。（翻攝X／@Kotoshinokanji）

京都清水寺今（12）日對外公布年度漢字為「熊」，提到這一年日本各地出現熊襲擊人事件，嚴重危脅到人們的生命安全，而且這不僅僅是社會問題，也連帶影響到大家的生活及相關經濟活動。

日本漢字能力檢定協會從1995年開始，每年都選會選出一個代表的漢字，並在每年12月12日的漢字日公布結果。京都清水寺住持森清範今天正式對外公布表漢字為「熊」，消息曝光引起熱議。

根據日本漢字能力檢定協會官方所公布資訊，今年「熊」獲得23,346票，僅以些微差距擊敗第二名「米」的23,166票，之後前十名排依序為「高」「脈」「万」「変」「博」「女」「新」「初」。

官方也強調，今年「熊」所造成的傷害及死亡人數創下歷史新高，住在市區的人類頻繁目擊到「熊」，對日常生活造成威脅，全國各地接連取消活動、學校停課，成為社會問題。「熊」也對農作物造成嚴重影響，當地地居民的生活及經濟活動都造成衝擊。

