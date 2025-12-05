日本清潔專家分享電風扇清潔妙招！超簡單徹底清潔方法、延長電風扇壽命

秋意漸濃，不少人開始準備收起夏季家電。然而，一旦天氣轉涼，許多人往往只是將電風扇插頭拔掉，之後便將電風扇推入儲物櫃或陽台一角，待明年夏天再取出使用。結果，1年後重新開機，撲面而來的不是清風而是一陣霉味與積塵。

日本清潔專家指出，電風扇若長期積塵未清，不僅容易產生異味，灰塵更可能滲入馬達影響壽命，甚至引發短路風險。正確的清潔與收納不僅關乎外觀衛生，更能延長機器壽命。以下為日本家務達人教你如何徹底清潔與妥善收藏，來年再用時依然如新。

電風扇清潔不能省

不少人以為只要擦掉外殼灰塵就算完成清潔，但其實電風扇在整個夏天持續運轉，葉片與護網之間早已積聚大量細微塵埃與油分，若直接收起來，潮濕天氣下容易孳生黴菌。

清潔前，應先拔掉插頭，確保電源完全斷開。拆卸前網及電風扇葉片時要輕力操作，避免扭斷卡扣。拆下的零件可先以吸塵機輕吸表面灰塵，再以溫水混合中性洗劑輕輕擦拭。若發現葉片邊緣或網罩縫隙仍有頑固污垢，可用舊牙刷或棉花棒輔助清理，效果更徹底。

對於多數塑膠材質的電風扇葉片，並不建議使用含漂白劑或強鹼性的清潔劑，以免侵蝕表面塗層。清洗後應以清水沖淨，再用乾毛巾擦乾，並放置於陰涼通風處自然晾乾半天以上。切勿直接在太陽下暴曬，否則易令塑膠老化變形。

機身與馬達部分：重點清理但忌沾水

電風扇的馬達是最核心的部分，若清潔不當可能造成損壞。專家提醒，任何帶電或內含馬達的部位絕對不可用水清洗。建議使用擰乾的微濕布輕抹外殼表面，再以乾布拭去殘留水分。通風口或轉軸位置可用吸塵機配細型吸塵頭，吸出灰塵，或以棉棒輕掃縫隙。

不少人忽略電源線的清潔，其實長時間接觸地面或灰塵堆積，線身表面亦會變黑。可用稍微濕潤的布擦拭，再徹底抹乾。若發現線身有裂痕或接頭鬆動，應盡早更換，以免日後使用時出現漏電或短路問題。

完成清潔後，重新組裝前應確保所有部件完全乾透。若仍殘留水氣，可能在儲存期間導致霉變或金屬生鏽。

電風扇收納有技巧：防塵、防潮是關鍵

不少人把電風扇清潔後直接套上膠袋便收起，表面看似方便，其實忽略了「透氣」的重要。日本清潔專家建議，可使用專用電風扇收納罩或透氣布袋包裹，既能防塵又不會積濕。若找不到專用套，乾淨的垃圾袋亦可代替，但應在底部留出小縫隙以利通風。

放置地點亦需注意。切勿將電風扇放在潮濕的廚房或浴室附近，以免受潮；也不宜放於陽光直射的窗邊。理想位置是乾爽陰涼的儲物櫃底層，並避免與化學清潔劑或氣味濃烈物品並排。

另外，電源線不宜緊密纏繞機身，以免長期受壓導致內部銅線折斷。可鬆鬆地繞成一圈，用橡筋輕綁固定即可。

忽略清潔後果多：霉味、塵蟎、能源浪費

若電風扇未經清理便長期收藏，灰塵與潮氣混合後會形成霉斑，翌年開機時極可能散發異味。長期積塵更會增加葉片重量，令運轉時出現偏心或震動，馬達負荷隨之上升，導致噪音變大及耗電量增加。

對於有呼吸系統敏感或家中有小孩的家庭，積塵電風扇更可能成為塵蟎與細菌溫床。清潔與否，不僅影響外觀與性能，更關乎室內空氣質素。

文章授權轉載自《香港01》。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

