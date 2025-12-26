日本準備投入1兆円 讓造船產能在2035年翻倍

日本政府期待在10年內將造船業的產量翻倍 圖：翻攝自日本內海造船株式會社的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本的造船量近年來持續下降，在2024年僅907萬總噸。此產量遠遠無法滿足日本船東的需求，迫使他們依賴海外船廠。為此，日本政府公佈了振興造船業的路線圖該路線圖，目標是在2035年將造船產能翻倍。

《朝日電視台》官網テレ朝News稍早報導，造船業是高市早苗內閣提出的17個戰略領域之一。新制定的「造船業振興路線圖」設定了2035年投資1兆日圓的目標，旨在將造船產能翻倍至1,800萬總噸。

報導指出，實現這一目標將透過加強造船體系建設、保障和培養人力資源以及與美國合作來實現。

具體而言，這將包括透過數位轉型和其他手段提高生產力，以及將小型造船廠合併成集團，從而創造一個有利於它們在設計、採購和建造方面開展合作的環境。

報導指出，日本政府計劃在明年4月前製定一份透過公私合作實現有效投資的路線圖，並將其納入2026年夏季確定的政府成長戰略中。

