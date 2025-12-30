日本滑雪場丟命事故！25歲男雪道外滑行撞樹亡 5歲童手臂捲手扶梯窒息不治

不少國人會前往日韓滑雪，不過要注意自身安全；示意圖。（Pixabay／Image by Simon）

出國滑雪的民眾注意了！日本福島、北海道的滑雪場28日分別發生死亡事故，1名25歲男子在雪道外滑行不慎撞樹，導致送醫不治，而5歲男童則因跌倒導致衣物捲入手扶梯，最終因窒息而亡。

25歲男雪道外撞樹亡

據《讀賣新聞》報導，福島縣磐梯町的滑雪場「貓魔山（Nekoma Mountain）」28日10時55分許，發生一起死亡事故！1名來自川崎市的25歲男性上班族在雪道外進行滑雪板期間，在滑行途中不慎撞上樹木，不幸送醫不治，死因為心臟損傷等。

廣告 廣告

豬苗代警署說明，該名男子與2名友人前往滑雪場，朋友聽到撞擊聲後迅速趕到現場，發現男子已失去意識倒臥在雪地，隨即向滑雪場請求救援。警方研判，男子疑似想在未被踩實的雪地上滑行，因而離開了雪道。

至於滑雪場方面也表示，對於可能誤入雪道外、存在危險的區域，已設置繩索等進行管制，同時提醒「無論在雪道內或雪道外都伴隨著危險，今後將更清楚地向遊客傳達事前準備與相關風險。」

5歲童捲手扶梯窒息不治

綜合《讀賣新聞》《NHK》報導，同一天，北海道小樽市朝里川溫泉滑雪場也發生死亡事故，來自札幌市東區的1家五口前網滑雪場，然而1名5歲就讀幼兒園的男童，在前往雪道的輸送帶式手扶梯出口處跌倒，右手臂被夾進前端的縫隙中，最終不幸身亡。

警方調查結果顯示，男童的死因為衣物捲入裝置內，導致頸部受壓而引發的窒息死亡。滑雪場表示，該手扶梯原有安全機制，當雪仗、鞋子等物品捲入縫隙時就會停止運作，然事發當時該裝置卻未被啟動，且現場沒配置負責引導或監看的工作人員。

警方將以業務過失致死的可能性為前提，針對滑雪場的安全管理體制等層面，全面調查事故發生的真正原因。此外，北海道警察小樽署於今（30日）公布司法解剖結果，確認男童的死因為窒息。

更多鏡週刊報導

6旬日本逆子痛毆93歲老父致死 認施暴「不記得有到骨折程度」

中國社群流傳「質疑沖繩是否日本領土」影片 日方打臉回應了

日議員喊「要看大熊貓去民主台灣就好」 國台辦嗆：癡人說夢