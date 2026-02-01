日本滑雪場出人命！澳洲22歲女「1原因遭纜車拖行」 吊掛半空慘死

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日本長野縣小谷村栂池高原滑雪場日前發生一起纜車意外。一名來自澳洲的22歲女性滑雪客，30日上午搭乘纜車準備下山時，因背包扣環卡進纜車設備，未能順利下車，隨著纜車迴轉被吊掛在半空中，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

日本長野縣小谷村栂池高原滑雪場日前發生一起纜車意外。（圖／翻攝栂池山岳度假村官網）

根據日媒《信越放送》報導，事發於30日上午9時15分左右，該名女子身穿滑雪裝備、背著登山背包，從栂池山岳度假村最上方站點搭乘雙人座纜車下山。不料纜車抵達終點站時，她卻因背包的扣環意外受困，整個人連同背包被纜車拖行。

滑雪場營運公司31日會同警方進行現場調查，從監視器畫面研判，事故關鍵在於女子背包腰帶上的扣環卡進纜車吊椅設備，加上胸前固定帶仍扣著，無法先脫掉背包，使她在下車瞬間連同背包一起被拖走。

現場人員目擊事故後，立刻按下緊急停止按鈕並展開救援，不過當時女子已隨著纜車系統迴轉往下方移動，整個人被吊掛在半空中。救援人員將她救下時，發現已無呼吸心跳，隨即送醫急救，但仍於2月1日不幸身亡。警方目前已介入調查，將進一步釐清事故經過，確認是否涉及人為疏失或設備問題。

