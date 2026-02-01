日本滑雪場出人命！22歲女遭纜車拖行「吊在空中吹寒風」慘死

國際中心／倪譽瑋報導

一位澳洲籍遊客，在日本長野縣的滑雪場被纜車勾到懸空。圖非事發地點。（圖／翻攝自當事渡假村官網）

日本滑雪嚴重事故！位在長野縣一渡假村的滑雪場，22歲澳洲女遊客搭纜車上山，下車後背包扣環卡在纜車設備上，纜車迴轉運行，她就這麼被拖走，雖然工作人員緊急停下車輛，但由於無著陸點，女子一度吊在空中與雪和冷風相伴，被救下時已無呼吸心跳，送醫搶救後仍不幸身亡。

日本長野縣滑雪事故 遊客被纜車吊在空中

綜合《朝日新聞》等日媒報導，位於日本長野縣小谷村、由栂池山岳渡假村（つがいけマウンテンリゾート）管理的栂池高原滑雪場，30日上午一名22歲的澳洲籍女子搭纜車到最頂端，下纜車時未調整好背包的腰帶，腰帶末端的扣環被纜車設備卡住。

隨著纜車到站後接著運行，由於女子的胸前固定帶仍處於扣緊狀態，導致她連同背包一起被纜車拖走，雖然工作人員發現後，立即按下緊急停止按鈕，但由於纜車已開過下車點、朝山下方向移動，女子整個人一度吊在半空中。

澳洲遊客送醫仍身亡 涉事渡假村致歉

工作人員緊急將女子救下後，她已經沒有呼吸心跳，被緊急送往醫院治療，最終仍回天乏術、在2月1日不幸身亡，初判死因是心臟驟停。如今警方已開始調查整起意外詳細的發生過程、事故原因。

事後涉事渡假村發聲明表示，會全力配合警方及相關部門的調查，出事的纜車已在1月31日關閉，在調查結束後就會恢復運作，期間也會採取措施防止類似事件再次發生。渡假村也向死者及其關聯人士致歉，「我們非常重視此事，對造成所有相關人員擔憂和不便深表歉意。」

