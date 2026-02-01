日本滑雪場搭纜車「來不及下車」 22歲女慘遭拖行吊掛半空身亡

日本長野縣栂池高原滑雪場發生致命纜車事故。（圖／翻攝自栂池山岳度假村官網）

日本長野縣小谷村栂池高原滑雪場發生一起纜車意外事故，一名22歲的澳洲籍女滑雪客在搭乘纜車下山時，疑因背包扣環卡進纜車設備，未能順利下車，遭纜車拖行並吊掛在半空，當場失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。

根據日媒《信越放送》報導，1月30日上午9時15分許，該名澳洲籍女子身穿滑雪裝備，背著登山背包，從栂池山岳度假村山頂站搭乘雙人座纜車準備下山，未料纜車抵達終點站時，因為背包腰帶的扣環意外卡進纜車設備，導致她無法順利下車，隨後遭到纜車拖行並吊掛在半空中。

工作人員見狀立刻按下緊急停止按鈕並展開救援，但救下女子時，她已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後，女子仍於2月1日不治身亡。目前警方已介入調查，進一步釐清事故發生經過，確認是否有人為上的疏失，業者也表示會全力配合調查。

