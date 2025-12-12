日本滑雪場通報熊出沒 滑雪客遭追趕驚魂記

日本一家滑雪場今天(12日)表示，他們接獲多起熊出沒的通報。同時，一名滑雪者描述了自己在雪道上遭熊追趕的經歷。

自今年4月以來，日本全國已有13人死於被熊襲擊，創下紀錄。此外，熊闖入民宅和超市、在學校附近遊蕩的事件也不時發生。

長野縣白馬47山地運動公園(Hakuba47 Mountain Sports Park)的員工白川一也(Kazuya Shirakawa)告訴法新社：「自從7日接到兩起熊出沒報告以來，我們每天都在巡邏，檢查是否有熊的足跡。」白川表示，自接獲熊出沒的報告以來，滑雪場員工尚未發現任何熊的蹤跡。

熊通常在冬季進入冬眠狀態，但本月初，該地區一名男子在自家附近清理積雪時遭到熊的襲擊。

與此同時，一名滑雪者在Instagram上發布了一段他被熊追趕的影片。他向媒體表示，這隻熊在滑雪道上追趕他。「我轉身的時候，看到一頭熊。我嚇了一跳。」

他4天前上傳到網路上的影片顯示，一頭熊從滑雪道下方朝他奔來。「牠差點撞上我…我們四目相對。」他並說，這頭熊後來放棄追趕他，回到山上。

此外，日本今天選出2025年的代表字為「熊」。這項年度活動由民眾票選他們認為最能代表過去一年的漢字。

一名53歲、參加票選活動的民眾表示：「今年感覺就像是動物頻繁闖入住宅區橫衝直撞，導致人員傷亡、農作物受損，甚至迫使各項活動取消的一年。」

日本政府正全力因應人獸衝突事件激增的問題。科學家指出，這個現象主因包括熊群數量快速增加、今年橡實歉收，以及人口減少等因素。(編輯：陳士廉)