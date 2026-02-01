日本滑雪場驚傳意外！22歲女被吊掛半空慘死 奪命原因竟是背包

日本「栂池高原度假村」滑雪場發生死亡意外，女子遭纜車吊掛半空不治。翻攝IG@tsugaike_kogen



日本長野縣小谷村「栂池高原度假村」滑雪場日前發生一起纜車死亡意外。一名來自澳洲的22歲女性搭乘時，背包扣環卡進纜車設備，整個人被吊掛半空中，當場失去呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。

根據《信越放送》等日媒報導，這起事故發生在1月30日上午9時左右，這名澳洲女子搭乘滑雪場的雙人纜車，在抵達終點時未能順利下車，整個人被纜車吊著，以懸掛半空姿態，轉往山下行進。

工作人員發現後立即按下緊急停止按鈕，並展開救援，但女子被救下時，已無呼吸心跳，經緊急送醫，仍於2月1日不幸身亡。

警方調閱監視器後，發現她背包腰帶上的扣環，卡進纜車吊椅設備，下車時被拉回，又因扣起胸前固定帶，而無法即時脫掉背包，導致整個人被吊掛半空中。

警方將進一步調查是否涉及人為或設備疏失。營運公司則表示將配合警方等單位的調查，並進行檢討，同時建立更安全的機制，在調查未完成之前，纜車將暫停營運。

