日本滑雪場ITF旅展推「台灣籍翻譯」教學

IBUKINOSATO滑雪場教學課程，安排台灣籍工作人員協助翻譯。（圖片/擷取自IBUKINOSATO滑雪場官網）

台灣人瘋滑雪，日本滑雪場看準熱潮親自來台推廣！來自日本岡山縣新見市的IBUKINOSATO滑雪場，今年參加 2025 ITF 台北國際旅展，由代表石田堯庸（Ishida Akinobu）親自率隊來台宣傳。





石田表示，希望讓更多台灣旅客知道，日本西部也有適合初學者與家庭的滑雪勝地。他笑著補充，「岡山縣的『岡山』與台灣的『岡山』是相同的漢字，我們覺得這是一種很有緣分的地名。」





台灣籍翻譯＋免費接駁 打造最貼心滑雪體驗

石田介紹，IBUKINOSATO滑雪場最大的特色，就是讓沒有開車的旅客也能方便抵達。每天都有從新見站出發的接駁車，旅客可直接上山滑雪。距離新見車站車程短，設有每日接駁巴士。

針對台灣旅客，他們特別安排中文服務人員與滑雪教練，讓初學者免去語言隔閡、放心上課。目前台灣旅客約佔雪場總遊客的 1～2%，人數逐年增加。石田說：「我們的滑雪教學課程中會有台灣籍工作人員協助翻譯，讓學員能確實的學習。」





日本岡山IBUKINOSATO滑雪場冬日美景（圖片/擷取自FB粉絲專頁）

多樣方案滿足不同需求 邀台灣旅客共度雪季

石田表示，IBUKINOSATO滑雪場今年主打的方案有兩種：第一個「平日限定一日方案」內容包含一天的纜車券、滑雪或單板裝備以及雪衣租借，費用為 8,500 日圓。另一種是「初學者方案」，結合住宿與教學課程，從三天兩夜到五天四夜都有。課程中配有翻譯與指導，讓台灣滑雪初學者都能安心學習。





IBUKINOSATO滑雪場預計於 2025 年 12 月 20 日至 2026 年 3 月 22 日開放營運。石田最後說：「希望更多台灣旅客來到IBUKINOSATO滑雪場，親身體驗滑雪與雪地的樂趣。」





2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日在台北南港展覽館一館1、4樓盛大舉辦。「日本館」今年以 207個攤位、114個日本參展單位打破歷年紀錄，佔據南港展覽館一樓近四分之一的展區。





日本岡山IBUKINOSATO滑雪場參加 2025 ITF 台北國際旅展。右一代表石田堯庸（圖片攝影/李傳惠)

IBUKINOSATO滑雪場官網

https://www.ibukinosato.tw/





ITF台北國際旅展

展期時間：2025年11月7日～11月10日

展覽地點：台北南港展覽館 1館

展期票價：200元

購票資訊：https://www.taipeiitf.org.tw/Information3



