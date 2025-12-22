日本滑雪恐釀重傷！雪板高速失控如魚雷 教練揭必保險種

民眾赴日滑雪遭失控雪板撞傷。（圖／peterdart_s threads）

冬季滑雪運動風險與保險重要性成為關注焦點，近期有民眾在日本新瀉縣神立高原滑雪場不慎被失控雪板剷倒，被迫中斷滑雪活動，由雪場巡邏員送下山。滑雪教練允甄指出，雪板在高速滑行時具有極大衝擊力，一旦撞擊可能導致嚴重骨折甚至留下後遺症。專家建議參與滑雪等極限運動前應投保適當保險，包括基本旅平險及特殊活動保險，以應對可能的意外風險，同時提醒滑雪者注意雪板使用安全。

滑雪教練允甄表示，雪板本身就有一定重量，當它在雪坡上高速往下衝時，衝擊力非常大，若被撞到很容易造成骨折。她解釋，滑雪時沒拿好雪板導致的失控情況被稱為「running board」，如同魚雷一般危險，可能對他人造成嚴重傷害並留下後遺症。

許多滑雪愛好者都有類似的受傷經驗。有民眾分享在日本滑雪時受傷被送下山，右腳完全無法接觸地面，懷疑是十字韌帶受傷。也有人提到雖然跌倒後仍能行走，但尾椎疼痛不已。這些案例凸顯了滑雪運動的潛在風險。

滑雪教練允甄強調，她會建議學生全程投保旅平險，並在滑雪期間考慮額外保險。市面上有幾家保險公司提供針對滑雪相關的特定保險，若選擇5天期限，最高理賠金額可達500萬元，兩種保險加起來約需3000多元。

日本藏王樹冰變瘦。（圖／AI製圖）

旅遊作家943補充，滑雪時可能面臨雪盲、高山症等突發疾病或意外傷害。他特別提到，若不慎撞傷他人，第三責任險可提供保障。另外，也有專家推薦旅日險，其優點是不需墊付費用且有專人提供中文翻譯服務，但必須在入境日本後5天內投保，最低3天保費為310元。

除了滑雪安全，近期日本著名的藏王樹冰景觀也引起關注。有民眾12月下旬前往觀賞，卻發現樹冰體型明顯縮水，被戲稱為「藏王樹禿」。這個吸引大批遊客的雪怪景觀恐怕日漸難見。無論是前往日本觀光或體驗滑雪極限運動，專家都提醒民眾記得投保適當保險，避免因意外造成巨額損失。

