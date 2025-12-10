日本滑雪新手懶人包2025｜北海道／輕井澤／琵琶湖滑雪場差別在哪？雪地自駕該注意什麼？新手必知的雪場禮儀有哪些？｜問Yahoo就對了

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

嚮往在廣闊的銀白世界裡，享受迎面而來的夢幻美景與帥氣飆速的快感嗎？日本滑雪季即將進入高峰，現在正是時候規劃一趟冬日追雪之旅！想朝聖聞名全球的日本滑雪勝地，面對遍佈全國的雪場到底該怎麼選？尤其超人氣的北海道、輕井澤、琵琶湖滑雪場又有何特色？在地滑雪團有哪些可挑？對於新手而言，資訊量爆炸反倒讓人無所適從，快把這份日本滑雪新手懶人包收藏起來，從雪場挑選、裝備須知到滑雪禮儀，一次掌握日本滑雪常見Q&A，即刻就能打包出發，一圓你的滑雪夢！

（圖片來源：Klook、KKday）

日本滑雪Q1：北海道/輕井澤/琵琶湖 3大雪場特色有何不同？

日本坐擁上百座雪場，從最北的北海道，到本州東京、關西地區，選擇多到讓人不知從何下手！對於新手而言，「雪場地點」絕對是第一個面臨的甜蜜挑戰。有人在意雪質、雪道，有些重視交通便利或周邊觀光行程，滑雪天堂沒有標準答案，只有最適合自己的選擇。本篇為你精選出3個最具代表性的人氣滑雪場：

北海道滑雪場

你有聽過「Japow」嗎？這是Japan Powder Snow（日本粉雪）的簡稱，在全球滑雪愛好者心中，代表著「此生必追」的頂級體驗。 想朝聖Japow，北海道絕對是無庸置疑的首選，這裡得天獨厚擁有極低濕度，雪質乾爽、輕盈如麵粉，是世界公認的滑雪夢幻地。北海道的雪場規模通常較大、設施完善，從國際級專業雪道，到老少咸宜的滑雪渡假村，應有盡有，適合不同玩家多元需求

📍地點：北海道雪場眾多，多數集中在札幌周邊或新千歲機場附近，其中以留壽都、富良野、二世谷等滑雪場最為出名。

👉適合族群：追求頂級雪質的專業玩家、熱愛挑戰野雪的高手、注重一站式度假村體驗的家庭。

（圖片來源：Klook）

輕井澤滑雪場

想體驗滑雪樂趣，又想觀光血拚？不用陷入選擇障礙！東京近郊的輕井澤滑雪場，就是最佳解方。從東京出發，搭乘新幹線僅需一小時，更棒的是，它緊鄰購物廣場，讓你實現白天在雪道飆速、晚上盡情掃貨的完美行程。此外，這裡的雪況穩定且坡道平緩，對新手入門極為友善，讓初學者能夠快速建立信心、高效練功。

📍地點：位於長野縣內，最高人氣的是輕井澤王子大飯店滑雪場，另有佐久滑雪花園Parada、高峰山公園滑雪場、湯之丸滑雪場等。

👉適合族群：想結合購物觀光行程的旅人、體驗一日快閃的滑雪族、滑雪新手或親子家庭。

（圖片來源：KKday）

琵琶湖滑雪場

不想舟車勞頓遠征北國，關西近郊的琵琶湖滑雪場，是近年來人氣攀升的新選擇。此處不僅交通便捷，從市區出發約1.5小時即可抵達；雪道設計從初階到中高階，適合不同程度的玩家盡情暢玩。更夢幻的是，在這裡的雪道上馳騁，還能把日本最大的琵琶湖美景盡收眼底，景色壯麗震撼，絕對是難以取代的視覺體驗。

📍地點：位於滋賀縣內，以琵琶湖谷滑雪場最具代表性，周邊還有奧伊吹滑雪場、余吳高原滑雪場等。

👉適合族群：造訪關西的遊客、追求美景的視覺系滑雪者、親子家庭。

（圖片來源：Klook）

日本滑雪Q2：當地滑雪團推薦有哪些？不想燒腦選這就對了

想衝一波日本滑雪，卻又對複雜的交通轉乘與雪具租借感到焦慮？別再燒腦了，「滑雪團」絕對是最省心、效率最高的好選擇！無論是遠赴北海道，還是前往本州山區的雪場，現在都有各種人氣套裝行程。從最基本的雪票、定點接駁、到雪具租借，都可依個人需求彈性選購。還有超省心省力的「全包式滑雪團」，除了上述幾項外，就連中文滑雪教練都幫你準備好了，享受專人指點教學，不必再自己苦苦摸索，輕鬆享受雪道上的自由與快樂！

1. 日本長野｜輕井澤王子大飯店滑雪場｜纜車1日票+雪具租借

滑雪季平日可享74折，比現場購票超值划算。1張纜車票暢遊16條滑雪道，雙板雪板和單板滑雪板皆可租借，另外附贈價值JPY 500的滑雪套裝租借折扣券。

限時折扣👉點我預約行程

2. 大阪出發｜琵琶湖滑雪場一日遊｜巴士接駁、雪票+纜車、裝備租借多方案任選

提供多樣化的套裝行程，可單選巴士接駁、一日纜車吊椅通行證，或是含裝備租借的滑雪方案、小孩超愛的雪樂園等，9K+人次參與的高人氣行程。

自選方案NT$1,560起👉點我預約行程

3. 大阪出發｜滋賀箱館山 滑雪場一日遊｜可選含教練 新手教學

大阪專車直達超方便，從新手教學（含中文教練）、自助即興全包式服務、高手自帶裝備，再到家庭玩雪方案，超多選擇全都早鳥下殺6折！就連來回接駁也享同等優惠。

限時6折👉點我預約行程

4. 北海道｜星野Tomamu滑雪場｜中英文單/雙板教學及攝影服務

經雪場正式認可，由具備合法工作資格與國際教練證照的專業教練親自授課，提供中英文教學，不與他人併團上課，安心有保障。含教練拍照服務，留下專屬的雪地回憶與成長足跡。

5歲-55歲都能報名，限時優惠中👉點我預約行程

5. 北海道｜手稻滑雪場一日遊｜多方案任選、提供教學

KKday日本滑雪團最高人氣選擇！從札幌市中心出發僅需約30分鐘，除了提供裝備租借、來回接駁外，可視個人需求選擇中文教練教學，首次滑雪也能安心體驗。另有SnowLand戲雪方案，一家大小都能嗨玩一整天。

NT$1,899起👉點我預約行程

（圖片來源：KKday、Klook）

日本滑雪Q3：雪地自駕該注意什麼？哪些舉動不可少？

不少人赴日旅遊會選擇自駕，方便靈活掌握行程，尤其滑雪場多半地處偏僻，自駕前往便捷又省力。但雪地駕駛的風險高，路面結冰、視線不良、突發大雪都是常見的挑戰，安全規劃絕不能馬虎，除了保險要做到位，以下幾點注意事項千萬要記住。

裝上雪胎、雪鏈： 租車時除了要裝上雪鏈，也務必確認是否已配置雪胎（通常會加價），雪胎與一般輪胎的抓地力差異甚大，不可忽略。

保持「慢」與「距」： 速度務必放慢，並將安全距離拉長至一般道路的兩倍以上。行駛時避免急踩煞車或猛打方向盤，避免打滑。若不幸發生打滑，切記不要慌張猛踩煞車，將方向盤輕輕轉向車尾滑動的方向，待車身回正後再慢慢修正。

開車前清除積雪： 長時間停車後，上車前務必清理車頂上的積雪，以免開車時雪塊滑落遮擋視線，造成危險。

留意封路與管制： 大雪期間，山區道路可能隨時因積雪或雪崩風險而封閉，建議隨時關注日本當地的道路情報網站，並保持彈性，必要時改搭大眾交通工具。

（示意圖／Getty Images）

日本滑雪Q4：滑雪頭盔／安全帽怎麼選？太鬆太緊都不行

滑雪造型固然重要，安全更是雪場上不能妥協的堅持！尤其滑雪頭盔（安全帽）一定必戴，許多新手套裝行程已包含頭盔租借，建議出發前先確認好內容。挑選時的首要關鍵，就是「貼合度」，如何選擇正確尺寸？可在戴好後用力搖晃頭部，不應出現前後滑動感；此外，若單點感到強烈壓迫，則代表尺寸過小，同樣需更換。

日本滑雪Q5：雪場禮儀有哪些？新手必學4大安全守則

滑雪除了裝備與技巧，懂得「雪場禮儀」更是專業與否的展現。尤其日本雪場對規範要求嚴謹，為了確保所有人的安全，務必掌握以下幾項原則：

雪場讓道： 因為上坡者能看見下坡者，所以在上方（或後方）的滑雪者，有責任必須讓道給在下方（或前方）滑雪者，確保其安全。

進入雪道： 準備從纜車或休息區進入雪道前，務必先抬頭確認上方是否淨空，才能切入滑行。

休息規範： 絕不在雪道中央或視線死角處（如坡頂或轉角）停下休息。若需暫停或調整裝備，務必移動到雪道兩側安全區域。

事故協助： 若發生碰撞或目擊事故，在安全的前提下，將雪杖以交叉的方式矗立於傷者上方的雪中，若為雪板可平放於雪道上，作為顯眼的警示即可。

