日本滑雪新手懶人包2025｜北海道／輕井澤／琵琶湖滑雪場差別在哪？雪地自駕該注意什麼？新手必知的雪場禮儀有哪些？｜問Yahoo就對了
人氣滑雪團推薦哪些？滑雪頭盔／安全帽怎麼選？5大QA一次看
嚮往在廣闊的銀白世界裡，享受迎面而來的夢幻美景與帥氣飆速的快感嗎？日本滑雪季即將進入高峰，現在正是時候規劃一趟冬日追雪之旅！想朝聖聞名全球的日本滑雪勝地，面對遍佈全國的雪場到底該怎麼選？尤其超人氣的北海道、輕井澤、琵琶湖滑雪場又有何特色？在地滑雪團有哪些可挑？對於新手而言，資訊量爆炸反倒讓人無所適從，快把這份日本滑雪新手懶人包收藏起來，從雪場挑選、裝備須知到滑雪禮儀，一次掌握日本滑雪常見Q&A，即刻就能打包出發，一圓你的滑雪夢！
🔥雙12遊日優惠懶人包🔥
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
延伸閱讀》雙12優惠2025全攻略：飯店$12「這天開搶」、北海道星野渡假村4折起...30家優惠不斷更新
日本滑雪Q1：北海道/輕井澤/琵琶湖 3大雪場特色有何不同？
日本坐擁上百座雪場，從最北的北海道，到本州東京、關西地區，選擇多到讓人不知從何下手！對於新手而言，「雪場地點」絕對是第一個面臨的甜蜜挑戰。有人在意雪質、雪道，有些重視交通便利或周邊觀光行程，滑雪天堂沒有標準答案，只有最適合自己的選擇。本篇為你精選出3個最具代表性的人氣滑雪場：
北海道滑雪場
你有聽過「Japow」嗎？這是Japan Powder Snow（日本粉雪）的簡稱，在全球滑雪愛好者心中，代表著「此生必追」的頂級體驗。 想朝聖Japow，北海道絕對是無庸置疑的首選，這裡得天獨厚擁有極低濕度，雪質乾爽、輕盈如麵粉，是世界公認的滑雪夢幻地。北海道的雪場規模通常較大、設施完善，從國際級專業雪道，到老少咸宜的滑雪渡假村，應有盡有，適合不同玩家多元需求
📍地點：北海道雪場眾多，多數集中在札幌周邊或新千歲機場附近，其中以留壽都、富良野、二世谷等滑雪場最為出名。
👉適合族群：追求頂級雪質的專業玩家、熱愛挑戰野雪的高手、注重一站式度假村體驗的家庭。
✈️機票優惠平台：
🏨飯店住宿優惠平台：
輕井澤滑雪場
想體驗滑雪樂趣，又想觀光血拚？不用陷入選擇障礙！東京近郊的輕井澤滑雪場，就是最佳解方。從東京出發，搭乘新幹線僅需一小時，更棒的是，它緊鄰購物廣場，讓你實現白天在雪道飆速、晚上盡情掃貨的完美行程。此外，這裡的雪況穩定且坡道平緩，對新手入門極為友善，讓初學者能夠快速建立信心、高效練功。
📍地點：位於長野縣內，最高人氣的是輕井澤王子大飯店滑雪場，另有佐久滑雪花園Parada、高峰山公園滑雪場、湯之丸滑雪場等。
👉適合族群：想結合購物觀光行程的旅人、體驗一日快閃的滑雪族、滑雪新手或親子家庭。
✈️機票優惠平台：
🏨飯店住宿優惠平台：
琵琶湖滑雪場
不想舟車勞頓遠征北國，關西近郊的琵琶湖滑雪場，是近年來人氣攀升的新選擇。此處不僅交通便捷，從市區出發約1.5小時即可抵達；雪道設計從初階到中高階，適合不同程度的玩家盡情暢玩。更夢幻的是，在這裡的雪道上馳騁，還能把日本最大的琵琶湖美景盡收眼底，景色壯麗震撼，絕對是難以取代的視覺體驗。
📍地點：位於滋賀縣內，以琵琶湖谷滑雪場最具代表性，周邊還有奧伊吹滑雪場、余吳高原滑雪場等。
👉適合族群：造訪關西的遊客、追求美景的視覺系滑雪者、親子家庭。
✈️機票優惠平台：
🏨飯店住宿優惠平台：
日本滑雪Q2：當地滑雪團推薦有哪些？不想燒腦選這就對了
想衝一波日本滑雪，卻又對複雜的交通轉乘與雪具租借感到焦慮？別再燒腦了，「滑雪團」絕對是最省心、效率最高的好選擇！無論是遠赴北海道，還是前往本州山區的雪場，現在都有各種人氣套裝行程。從最基本的雪票、定點接駁、到雪具租借，都可依個人需求彈性選購。還有超省心省力的「全包式滑雪團」，除了上述幾項外，就連中文滑雪教練都幫你準備好了，享受專人指點教學，不必再自己苦苦摸索，輕鬆享受雪道上的自由與快樂！
1. 日本長野｜輕井澤王子大飯店滑雪場｜纜車1日票+雪具租借
滑雪季平日可享74折，比現場購票超值划算。1張纜車票暢遊16條滑雪道，雙板雪板和單板滑雪板皆可租借，另外附贈價值JPY 500的滑雪套裝租借折扣券。
2. 大阪出發｜琵琶湖滑雪場一日遊｜巴士接駁、雪票+纜車、裝備租借多方案任選
提供多樣化的套裝行程，可單選巴士接駁、一日纜車吊椅通行證，或是含裝備租借的滑雪方案、小孩超愛的雪樂園等，9K+人次參與的高人氣行程。
3. 大阪出發｜滋賀箱館山 滑雪場一日遊｜可選含教練 新手教學
大阪專車直達超方便，從新手教學（含中文教練）、自助即興全包式服務、高手自帶裝備，再到家庭玩雪方案，超多選擇全都早鳥下殺6折！就連來回接駁也享同等優惠。
4. 北海道｜星野Tomamu滑雪場｜中英文單/雙板教學及攝影服務
經雪場正式認可，由具備合法工作資格與國際教練證照的專業教練親自授課，提供中英文教學，不與他人併團上課，安心有保障。含教練拍照服務，留下專屬的雪地回憶與成長足跡。
KKday日本滑雪團最高人氣選擇！從札幌市中心出發僅需約30分鐘，除了提供裝備租借、來回接駁外，可視個人需求選擇中文教練教學，首次滑雪也能安心體驗。另有SnowLand戲雪方案，一家大小都能嗨玩一整天。
日本滑雪Q3：雪地自駕該注意什麼？哪些舉動不可少？
不少人赴日旅遊會選擇自駕，方便靈活掌握行程，尤其滑雪場多半地處偏僻，自駕前往便捷又省力。但雪地駕駛的風險高，路面結冰、視線不良、突發大雪都是常見的挑戰，安全規劃絕不能馬虎，除了保險要做到位，以下幾點注意事項千萬要記住。
裝上雪胎、雪鏈：租車時除了要裝上雪鏈，也務必確認是否已配置雪胎（通常會加價），雪胎與一般輪胎的抓地力差異甚大，不可忽略。
保持「慢」與「距」： 速度務必放慢，並將安全距離拉長至一般道路的兩倍以上。行駛時避免急踩煞車或猛打方向盤，避免打滑。若不幸發生打滑，切記不要慌張猛踩煞車，將方向盤輕輕轉向車尾滑動的方向，待車身回正後再慢慢修正。
開車前清除積雪： 長時間停車後，上車前務必清理車頂上的積雪，以免開車時雪塊滑落遮擋視線，造成危險。
留意封路與管制： 大雪期間，山區道路可能隨時因積雪或雪崩風險而封閉，建議隨時關注日本當地的道路情報網站，並保持彈性，必要時改搭大眾交通工具。
🚗租車優惠平台：
日本滑雪Q4：滑雪頭盔／安全帽怎麼選？太鬆太緊都不行
滑雪造型固然重要，安全更是雪場上不能妥協的堅持！尤其滑雪頭盔（安全帽）一定必戴，許多新手套裝行程已包含頭盔租借，建議出發前先確認好內容。挑選時的首要關鍵，就是「貼合度」，如何選擇正確尺寸？可在戴好後用力搖晃頭部，不應出現前後滑動感；此外，若單點感到強烈壓迫，則代表尺寸過小，同樣需更換。
日本滑雪Q5：雪場禮儀有哪些？新手必學4大安全守則
滑雪除了裝備與技巧，懂得「雪場禮儀」更是專業與否的展現。尤其日本雪場對規範要求嚴謹，為了確保所有人的安全，務必掌握以下幾項原則：
雪場讓道： 因為上坡者能看見下坡者，所以在上方（或後方）的滑雪者，有責任必須讓道給在下方（或前方）滑雪者，確保其安全。
進入雪道： 準備從纜車或休息區進入雪道前，務必先抬頭確認上方是否淨空，才能切入滑行。
休息規範： 絕不在雪道中央或視線死角處（如坡頂或轉角）停下休息。若需暫停或調整裝備，務必移動到雪道兩側安全區域。
事故協助： 若發生碰撞或目擊事故，在安全的前提下，將雪杖以交叉的方式矗立於傷者上方的雪中，若為雪板可平放於雪道上，作為顯眼的警示即可。
延伸閱讀》韓國滑雪新手懶人包2025：3大雪場推薦／滑雪穿搭指南／滑雪裝備須知／人氣滑雪團精選...5大QA一次看懂
延伸閱讀》台灣也能滑雪、玩雪！6大雪樂園/滑雪體驗/滑雪學校一篇掌握 今年冬天不出國也能追雪趣
其他人也在看
中國封鎖觀光沒力！北海道機場航班突破新高 東南亞市場大增1倍
面對中日關係緊張，日本北海道機場展現了高度的市場應變能力。儘管中國政府建議國民減少赴日旅遊，導致北海道門戶新千歲機場連接中國的航線班次銳減，但這場衝擊已被更積極的客源多元化策略所完全消化，並且成功地將減班危機轉化為營運新高。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 17
趣淘漫旅台南 祭雙12超狂優惠
凱撒飯店連鎖旗下「趣淘漫旅-台南」，推出年度重磅優惠「年末慶典瘋狂雙12」，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價入住，活動自12月9日中午12點起限時72小時開放搶訂。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆-石垣島航線將啟航！最低價2800元
基隆-石垣島航線將啟航！最低價2800元EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
西門町最新飯店Oani綠洲開幕！台味小點免費吃多元房型旅宿新體驗
西門町,飯店,Oani,綠洲,開幕 西門町新飯店再+1！距離捷運站步行1分鐘的全新飯店「Oani綠洲」於12月8日正式開幕。飯店主打夜間限定的台味小點、精選客房選物，以及多元房型，讓旅人在熱鬧的西門町也能擁有帶著在地文化氛圍的住宿體驗。景點+ ・ 12 小時前 ・ 發起對話
2026台灣燈會在嘉義縣! 首度與「超級瑪利歐」合作還有限量小提燈
[Newtalk新聞] 為推動嘉義縣觀光品牌邁向國際舞台，展現多元魅力，嘉義縣文化觀光局以「光遊嘉義・超級有型」為主軸，宣布將於2026台灣燈會推出結合在地特色與親子互動體驗的系列旅遊活動，嘉義縣長翁章梁表示，2026 台灣燈會不僅是全國矚目的觀光盛事，更是嘉義縣推動觀光轉型的重要契機。縣府以「光、遊、樂、型」四大概念為核心，結合光影藝術與旅遊體驗，讓嘉義成為一座充滿創意與活力的城市，邀請國內外旅客共賞嘉義之美。 台灣燈會首度攜手任天堂 打造親子互動體驗新亮點 這次燈會最大亮點之一，是嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，此專區以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照，留下美好的回憶。 除此之外「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」？磚塊造型的限量小提燈也首度亮相，點亮提燈後的驚喜，等你來發現。 這次跨國合作象徵嘉義觀光邁向國際化的重要一步，也展現縣府積極推動城市行銷與親子旅遊的決心，同時，縣新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
傻眼！ 台南訂旅館到場見「封館」 業者公告合約糾紛停業
有選手到台南打排球賽，昨(8)日抵達預定好的旅館時，發現人去樓空，消費者好傻眼，質疑業者為什麼都沒有主動聯繫顧客退訂，無奈之下只好趕緊再找替代旅館，詢問附近住戶，原來這間旅館已經關好幾天了，因為前後任...華視 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
基隆至石垣島「迷你郵輪」拚月底首航 最便宜2千可搭
基隆至石垣島客貨輪「八重山丸」月底首航！單人臥鋪僅2800元起，冬季更優惠至約2000元，船上設KTV室、日式大澡堂，能載545名乘客。華岡集團總經理洪郁航表示：「這艘船的定位是希望推動台灣與日本兩地旅遊與交流，因此票價不宜定得太高，主要鎖定中低價位的市場。」專家建議，家中有小孩或長輩仍選設施完善的大型郵輪，小資族則可搭客貨輪省交通費！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深台灣好報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
新北小百岳輕鬆攻頂 大棟山系限定賞芒尋寶
記者蔡琇惠／新北報導 想在雙北近郊輕鬆登小百岳、拍夢幻芒花海，還能順遊日治時期古蹟車…中華日報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
14人入住突遇「旅宿封館」！ 業者發文致歉：合約糾紛
台中14名球員預訂台南一家旅館，抵達卻驚見大門深鎖、玻璃貼著「封館」！旅館業者在社群媒體致歉，坦言因公司合約糾紛被迫停業，但球員們至今仍未收到退款。據了解，這家旅館今年3月以5200萬元被某公司收購，卻在營運上出現嚴重問題。台南市觀旅局表示，已督促業者妥善安排受影響旅客的住宿或退費補償，若有問題可撥打1999專線反映。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
「光復騎讀日」暖心登場！濕地、生態、糖廠一日深度旅 最後兩梯次倒數
【記者 周澄予／花蓮 報導】「2025花蓮山海騎遇記-光復騎讀日」日昨（12/7）在花蓮光復鄉熱烈登場，吸引全台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看
機場,管制,違法,拍照,日本航班,新航線,聯合航空,JTA,沖繩,罰款,出國 台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。不過，旅客在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責。景點+ ・ 12 小時前 ・ 發起對話
日震新幹線停駛！台人「青森-山形」改搭巴士 多2小時車程
日震新幹線停駛！台人「青森-山形」改搭巴士 多2小時車程EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
彰化不無聊再升級！王惠美取經紐西蘭羅托魯瓦觀光模式
彰化真的不無聊！今年台灣設計展在彰化就吸引近784萬人次的參觀人流，為打造更具吸引力的旅遊環境，縣長王惠美率團參訪紐西蘭，特別走訪羅托魯瓦市中心政府花園、搭乘登山纜車，了解該國如何運用自然環境、毛利文化結合成城市景觀塑造模式，作為未來打造特色旅遊環境的參考，王惠美表示，彰化縣擁有多樣地景及深厚文化與產業底蘊，只要導入良好的規畫設計思維，就能展現自身獨特魅力。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
【泰國旅遊新手懶人包】雙12泰國飯店限時1.9折起！曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低3千出頭 餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...2026跨年就去這
年末出遊熱潮來襲，Klook雙12推出「泰國飯店最低1.9折起」限時優惠，現在從台灣出發，萬元以內就能搞定來回機票，哪裡買？現在告訴你！無論是曼谷的璀璨夜景、清邁的山城慢遊，還是普吉島的藍天白沙，趁現在超前部署把跨年、寒假的旅遊規劃都安排起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1
歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
馬管處邀名人走訪馬祖 深度體驗戰地文化、自然人文魅力
觀光署馬祖國家風景區管理處為推廣冬季慢旅與戰地文化深度體驗，特邀旅行作家謝哲青老師及來自英國、以溫暖生活觀察而深受台灣觀眾喜愛的AMY奶奶，於日前親訪馬祖並以怡悅嫻雅的心情，展開為期兩天的北竿、南竿深度之旅。兩位旅者以行腳方式認識島嶼，從聚落、步道、信仰到自然地質，以跨文化視角呈現馬祖「越慢、越能看見」的獨特魅力。此行以北竿為第一站，從福澳港集合後，進行「北竿祈願漫步之旅」體驗，沿著龍角峰海岸線步行，欣賞海崖景致，並於安康步道、芹壁聚落感受石頭屋與海天一色美景交織的典型北竿風貌。午間於芹壁聚落用餐後，旅程延伸至坂里大宅與坂里天后宮，體會聚落歷史脈絡與宗教文化，接著走進北海坑道，以潮汐與光影交錯形成的幽邃景色，讓兩位旅者深受震撼。傍晚則至螺山自然步道，以地質觀察與沿途植相， ...台灣新生報 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
韓國滑雪新手懶人包2025：3大雪場推薦／滑雪穿搭指南／滑雪裝備須知／人氣滑雪團精選...5大QA一次看懂｜問Yahoo就對了
迎接即將到來的滑雪旺季，本篇為你整理韓國滑雪5大Q&A，從新手解惑、雪場推薦到穿搭與裝備須知，一次掌握所有重點，快趁各大旅遊平台的雙12優惠開跑，帶上這份冬季滑雪懶人包，開啟專屬你的韓國雪季冒險吧！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 天前 ・ 1
「台灣有事」風波反讓台日交流更升溫 觀光署推出「遊南部買一送一」搶日本客
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導日本首相高市早苗稱「台灣有事」引起風波，反倒讓台日關係更加緊密、升溫，交通部觀光署也加緊腳步與日本旅行業協會（JATA...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
國旅回溫出國人次超越疫情前 2026觀光業將迎最強回歸年！
台灣觀光市場今年上半年全面回暖，交通部觀光署公布最新統計，1至6月國人出國共 914萬人次，年增10.5%，更超越疫情前2019年的861萬人次，創下歷史新高；同期 來台旅客則達419萬人次，較去年增加38萬人，成長10%。數據反映台灣旅遊需求全面回升，無論出國或國內旅遊熱度都明顯升溫，加上政府明年啟動新一波國旅補助，被業界視為觀光業「真正復甦年」的起跑點。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話