日本滑雪選手突遇「黑熊追殺」影曝！網嚇瘋：太靠近了

近日冬季的到來，讓許多民眾會安排赴日滑雪行程。然而，日本7日一位滑雪選手在滑雪時，驚險遇到一隻黑熊出現在滑雪道上，還沿路追上來試圖攻擊他，畫面相當震撼，隨後他在社群放出自己第一時間記錄下的一段短影片，影片曝光後，也立刻引發網友們熱議。













日本一位滑雪選手7日在個人IG分享自己在長野的白馬47滑雪場的一段影片，影片一開始，男子正在雪道上滑得好好的。沒想到，一隻黑熊突然從左邊遠處衝進畫面，接著飛快的衝到男子右後方，速度跟靈活度非常驚人，但幸好男子反應超快，立刻加速往前滑，才成功跟黑熊拉開一大段距離，避免被攻擊。而黑熊因為太專注追著前方的男子，結果一個煞不住車，直接跌進了右邊的厚厚雪堆裡。男子確認安全後才停下來，但看得出來他被嚇壞了、完全不敢相信剛剛發生什麼事，整個人愣在原地足足8秒鐘。

隨後，他也在IG表示：「今年橡實似乎收成不好，想說最近是不是常看到森林裡的熊了，沒想到竟然在這種地方也不期而遇，雖然秋天時在松川那邊也遇過，不知道是不是同一隻熊呢？！」，他認為可能是當天突然下大雪，很多滑雪場都開放了，黑熊也被嚇一跳才跑出來，還說：「熊看起來超級驚訝的樣子，也許牠本來是準備在附近冬眠呢，希望牠能平安無事，找到一個更安靜的地方冬眠。





影片曝光後，底下網友也紛紛驚訝表示：「太靠近了～」、「真的嗎？太誇張了！」、「Omg」、「超可怕的啦！」、「這件事全國都在報導了」，還有網友關心男子安全，表示：「平安無事就好」，另外有網友發揮幽默感，表示：「遇到這種情況，就要活用滑板人的優勢」，叫男子使出遊戲絕招踢向熊的眉心，網友甚至還附上了格鬥遊戲的必殺技指令「←↙︎↓↘︎→＋弱踢」，給男子參考。

