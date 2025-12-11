日本滑雪選手遭黑熊猛追 影片曝光網全嚇傻

▲日本職業滑雪選手黑木誠最近在滑雪時，突然有黑熊出現在滑道上，並追趕他。（圖／翻攝自X@satoboard）

[NOWnews今日新聞] 日本近期傳出多起熊出沒與攻擊事件，隨著雪季開始，也傳出有民眾在雪場目擊熊。日本職業滑雪選手黑木誠最近就在滑雪時，突然有黑熊出現在滑道上，並追趕他，驚險過程全被黑木誠記錄下來。

綜合日媒報導，黑木誠近日在社群平台Instagram上上傳了一段影片，他7日在長野縣「白馬47滑雪場」滑雪，用自拍棒紀錄這段滑雪的過程，沒想到期間竟有一隻黑熊闖進滑雪道，，並追趕黑木誠試圖攻擊他，幸好最終牠沒追上，最後放棄躲回樹叢。

廣告 廣告

從黑木誠記錄下來的影片可以看到，黑木誠站在滑雪板上從雪坡高處一路向下滑，然而滑道左側突然出現1隻黑熊，並全力加速衝向他的右後方。所幸黑木誠加速之後，成功拉開與黑熊的距離，避免被牠攻擊，黑熊沒追上黑木誠，就躲回了樹叢。

黑木誠在貼文中提到，今年橡實收成不好，所以最近在森林裡常常看到熊出沒，「不過我在這裡也碰到了一隻。今年秋天早些時候我在松川也看到一隻，不知道是不是同一隻？！」

黑木誠也推測，黑熊可能是被突如其來的暴風雪和滑雪場的開放嚇了一跳，所以才突然跑出來，「熊看起來超級驚訝的樣子，也許牠本來準備在附近冬眠呢，希望牠能平安無事，找到一個更安靜的地方安全冬眠。」

事後，滑雪場發出公告，指場內出現熊的目擊情報，將加強巡邏與驅離措施，同時提醒遊客近期不要在戶外放置食物，以免吸引野生動物靠近。

不過驚險畫面也掀起網友議論，紛紛留言「好可怕，停下來沒事吧？」、「真的假的，熊耶！！快去冬眠啦！」、「如果熊開始停止冬眠，滑雪勝地的性質將會改變」。也有網友大讚黑木誠：「滑雪技術也太厲害了吧！」、「也太冷靜了吧」、「幸好他技術嫻熟，但如果他是新手，就很容易摔倒，甚至可能遭到攻擊」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

熊與變態搶地盤？日本岐阜縣熊出沒地圖多功能 可疑人物也能回報

影／中國動物園表演「黑熊猛撲飼養員」疑為搶食遊客全嚇傻

影／不是小動物！超巨黑熊爬電線桿險觸電 美電線技師奮勇驅趕