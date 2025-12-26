日本演藝界噩耗！「狗血劇」名編劇77歲辭世 生前合作多位大咖影后

記者陳宣如／綜合報導

日本知名編劇內館牧子於今日傳出逝世消息，她於12月17日在東京一家醫院因急性左心衰竭去世，享年77歲。內館牧子生前活躍於日本電視劇與文學創作領域，作品涵蓋大河劇、晨間劇，以及以情感糾葛聞名的「狗血劇」。她的劇本多次引發觀眾討論，也被認為曾帶動追劇熱潮。

日本知名編劇內館牧子病逝，享壽77歲。（圖／翻攝自NHK）

據日媒報導，內館牧子出身秋田市，畢業於武藏野美術大學。早年曾在三菱重工業任職，但她原本立志成為相撲記者，卻未獲錄取。之後，她參加新人編劇比賽，決定辭去原有工作，全心投入編劇創作，並曾因熱愛相撲而擔任過橫審委員。

她在1990年代至2000年代的電視劇創作中，留下多部具話題性的作品。1999年由永作博美主演的《週末婚》描寫妻子提議週末才共同生活，引發對婚姻界線的討論；2001年藤原紀香主演的《再見舊情人》呈現重逢前男友已婚的不倫故事；2003年稻森泉主演的《年下之男》探討姐弟戀情；2005年飯島直子主演的《汙穢之舌》則以口出惡言的男女糾葛為題材。這些作品多由當紅女星主演，描寫男女之間複雜情感，被觀眾認為具有高度戲劇張力。

內館牧子擅長寫以情感糾葛聞名的「狗血劇」。（圖／翻攝自日網）

除了狗血劇之外，內館牧子也活躍於歷史劇與晨間劇的創作。她曾擔任NHK大河劇《毛利元就》編劇，該劇創下收視佳績；同時，她創作的晨間劇《我的青空》也獲得觀眾關注。隨著年齡增長，她的作品題材逐漸轉向正面描寫老年生活，包括小說《結束的人》和《反正很快就會死》，這些作品多數被改編為電影或電視劇，廣受社會關注。

內館牧子描寫的「灑狗血」劇情，廣受觀眾喜愛，曾帶動追劇熱潮。（圖／翻攝自日網）

內館牧子的葬禮已於近期低調舉行，由近親參與，親弟擔任喪主。網友及粉絲對她的作品與創作生涯表示關注與悼念，認為她的作品在日本電視劇史上留下深刻印記。

