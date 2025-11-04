日本漫畫吹起「大叔熱」！這5年成長3.5倍，中年男最愛異世界冒險

過去日本 ACG 作品中，不論是輕小說、漫畫或是動畫，拯救世界的主角基本上都是國小到高中的學生，甚至父母會因為各種原因消失或是不在國內，讓主角有一個發揮的空間。而最近，有日本電子書商店公開統計數據後發現，標題包含「大叔（おっさん）」的作品崛起，在過去 5 年內成長了 3.5 倍。

大叔異世界熱潮來了？

日本知名電子書商店「BookLive」，最近公開了一份「40 歲以上男性人氣漫畫」的排行榜，公開了這些大叔讀者群的喜好。同時，該榜單公開的日期還特別挑在 11 月 3 日的「大叔日」（いいおっさん）這天，而排行榜是根據平台自身 1500 萬名用戶（2025/1/1 到 2025/9/16），榜單前三名分別是《王者天下》、《引退したおっさん冒険者、再雇用で最強ギルドマスターになってしまう》（暫譯，退休大叔冒險者，被重新雇用後成為最強公會會長）、《我獨自升級》。

而本次榜單最引人注目的焦點，是標題包含「大叔」（おっさん／おっさん）的作品崛起，從 2020 年第一卷推出實為 16 部，截至 2025 年 10 月已經增加到 56 部。甚至前 10 名中，就有《鄉下大叔成為劍聖》以及《退休大叔冒險者》兩部「大叔系」作品。特別是後者《退休大叔冒險者》，是前 10 名內唯一還沒有動畫化的作品，其熱門程度居然超越眾多強敵，高居排行榜第二名。

文章還提到，這股大叔熱潮其實和「異世界」題材高度結合，凡是標題含有「大叔」的熱門作品，前 10 名都是異世界相關。其中 BookLive 的漫畫專家也分析，吸引 40 歲以上男性的主因，可能是這些作品讓讀者能夠把自身情感投射在主角身上，暫時逃離現實，在虛構世界中尋求慰藉。並且故事類型也並非非千篇一律的「龍傲天」模式，而是包含了許多主角在逆境中成長，或是一些描寫溫馨日常的療癒小品，這些帶有中年哀愁與悲歡的故事，反而更能引起讀者共鳴，從中獲得希望與勇氣。