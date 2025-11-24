日本漫畫家慘遭前責編坑慘！一句「忘記了」害他被扣上拖稿罪名、連卷頭彩頁都被砍

許多人對於日本漫畫家的經典印象，應該就是漫畫家經常要為了週刊、月刊的方式瘋狂趕稿，而責任編輯則會在一旁負責監督，直至拿到原稿為止。而最近日本漫畫家壱原ちぐさ分享，他在連載作品《シテの花-能楽師・葉賀琥太朗の咲き方-》期間因為前責任編輯的失誤，造成他被編輯部認為「無法遵守截稿期限、刊登風險高」，降低了雜誌連載的順位、卷頭彩頁被取消。

因為前任責任編輯疏忽，導致作品排序靠後。（圖源：シテの花ー能楽師・葉賀琥太朗の咲き方ー／小学館）

壱原老師在個人 X（推特）上分享，雖然他的作品在讀者問卷調查中平均排名第 7 名，獲得許多讀者的支持，但在雜誌上的刊登順位卻總是倒數。直到他深入了解後才知道，原來他被編輯部內部判定為「無法遵守截稿期限、刊登風險高」的作品，導致連載順位被調降，甚至連原本應有的 1 週年卷頭彩頁都被降級為中間彩頁。

但對此壱原老師指出自己通常都在截稿日前 3 天就完成並繳交原稿，根本沒有拖稿問題。會造成此嚴重誤解的原因，居然是負責該作品的「前任責編」疏失，對方在收到原稿後沒有馬上處理，甚至會拖到截稿日隔天才進行入稿作業，導致編輯部以為是作者拖延。

他表示這一切都是現任的新責任編輯察覺到異常，才跑去找涉事的前任責編竟詢問，沒想到對方居然給出的回應是「忘記了」。壱原老師更爆料還發生沒有討論和經過作者同意，就擅自修改台詞等離譜的行為，最終情緒崩潰才會發文爆出此事。

目前該事件已進入後續處理階段，壱原老師強調，公開這件事情是為了維護作品的名譽，證明刊登位置靠後並不是人氣低，只是想傳達：「我的作品其實很受歡迎」。目前涉事的 2 名前任編輯因為公司方針異動，離開了該編輯部。壱原老師表示，現在已經和新的責編重新建立很好的合作關係，將會以此為契機，繼續積極的投入創作。