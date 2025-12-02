日本漫畫家高橋伸輔變植物人 家屬悲慟證實：為他祈禱

日本漫畫家高橋伸輔在9月7日突發心肺停止，經過搶救後，大腦因為長時間缺氧而變植物人，家屬於昨日在官方社群揭露此事，粉絲得知後紛紛留言：「祈禱老師早日康復」。

日本漫畫家高橋伸輔（左）因腦缺氧而變成植物人。(圖/翻攝自高橋伸輔IG)

根據高橋伸輔IG貼文顯示，他的家屬向大眾報告，2025年9月7日下午，高橋伸輔突發心律不整，心臟和肺部停止跳動，緊急送往醫院，並使用AED進行搶救。然而，他的心律未能恢復正常，大腦持續缺氧。高橋被送入加護病房（ICU），並接受了三天的各種搶救治療。但因為長期缺氧導致他患上了缺氧性腦病，大部分大腦受損，但腦幹尚存。他被診斷為植物人狀態。

廣告 廣告

10月初，高橋已從ICU轉出，轉到同一家醫院的普通病房，但仍持續出現低血壓、心律不整和排尿困難等症狀。聲明中也透露，高橋雖然能夠自主呼吸，但仍處於昏迷狀態，不過依然努力求生，希望讀者們能替他祈禱，再度拿起畫筆創作。

高橋伸輔描繪的漫畫作品《テッペン～那須川天心物語～》，內容描述拳擊天才那須川天心的從一個愛哭鬼變成「最強格鬥家」的成長歷程，是個充滿淚水、汗水和努力的故事，熱血的劇情深受粉絲喜愛。

延伸閱讀

全球軍武銷售飆破21兆！瑞典智庫：俄烏戰爭、加薩衝突是主因

新加坡對3毒品罪犯處以絞刑 今年死刑執行總數達17人

全球軍火商賺翻！唯獨大陸營收下滑 瑞典智庫：受反腐行動重創