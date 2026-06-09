日本瀨戶內海驚現2條新活斷層！專家示警7.0以上強震 恐釀海嘯

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專家表示，日本瀨戶內海出現2條新活斷層，可能引發規模7級或以上強震。圖／翻攝自維基百科

菲律賓南部民答那峨島外海8日清晨發生規模7.8的強震，隨即造成建物倒塌並引發海嘯警報，截至目前已造成至少41人死亡、逾200人輕重傷，引發國際社會關注；對此，位於日本茨城縣筑波市的日本產業技術綜合研究所 （AIST）示警，近日發現瀨戶內海出現全長35公里及25公里的海底斷層，未來可能發生規模7級或以上強震，並引發海嘯。

根據日本《每日新聞》報導，日本產業技術綜合研究所（AIST）近日利用船舶對瀨戶內海進行了海底聲納調查，研究結果發現了2條新的活斷層，其中一條從愛媛縣上島町的弓島近海延伸至愛媛縣今治市的博多島和大島近海，全長超過35公里；另外一條則從香川縣三豐市近海延伸至香川縣觀音寺市近海，全長超過25公里。

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然而先前已有研究指出，瀨戶內海極有可能存在活躍斷層，但相關單位並未進行詳細調查，直到去年10月至11月，AIST進行調查後，才發現這2條活斷層，且緊鄰以世界遺產、絕美海景、單車路線與道地美食聞名的愛媛縣、香川縣、廣島縣和岡山縣。

AIST指出，這2條活斷層有可能引發7級及以上強震，並可能引發海嘯；對此，AIST活動斷層評估研究組組長大上隆表示，「透過確認先前未調查區域存在的活動斷層，我們揭示了先前被忽視的地震災害風險。」盼能在未來的調查中進一步闡明地震史。



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