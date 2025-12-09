日本災害警報深夜響起 青森外海7.5強震來襲

日本青森縣8日發生規模7.5地震。（圖／達志影像美聯社)

日本週一(12/8)深夜11點多，青森縣外海發生規模7.5強震，當局一度發布海嘯警報，呼籲民眾嚴防3公尺高大浪；而所有的海嘯警戒警報，已經在週三(12/9)清晨全數解除。青森縣八戶市觀測到最大震度6強，當地與鄰近地區多處建築受損、道路出現坍方；新幹線也一度暫停運行，同樣在週三恢復載客。而日本政府於2022年制定的「北海道‧三陸沖後發地震注意情報」首度被觸發，日本氣象廳針對特定沿海地區高度呼籲，未來一週要慎防規模8的巨大地震。

廣告 廣告

萬籟俱寂的深夜，災害警報訊息聽著叫人格外心慌，還來不及等到鈴聲結束，地鳴、房響緊接而來。

日本時間週一(12/8)晚上11點15分左右，東北地方青森縣外海發生規模7.5強震，震源深度約50公里，屬於中淺層。約莫3分鐘後，日本氣象廳發布海嘯警報。

聲音來源:日本NHK電視台主播：「已經發布海嘯警報，已經發布海嘯警報，海嘯正在發生，請馬上逃生！」

日本NHK電視台主播提高音量，幾乎是用吼的呼籲民眾立刻逃生！日本政府緊急上線，首相高市早苗匆匆抵達官邸，趁發表談話前的空檔整理自己。

日本首相 高市早苗：「各位辛苦了。今天(8)23點16分青森縣外海發生震度6強地震，政府在同一時間的23點16分設置了官邸對策室。」

日本政府第一時間啟動應變機制，並要求防衛省必要時派遣自衛隊，務必救人第一！所幸目前尚未傳出重大或死亡災情。

八戶市居民：「還在搖，糟糕。」

八戶市居民：「蹲下，蹲下！」

這次陸地上觀測到最大震度6強，地點為青森縣八戶市，當地與鄰近城鎮天搖地動，建築物室內外受到嚴重破壞，到處都能確認到貨架傾倒、外牆磚瓦剝落、門窗玻璃碎裂等等損壞；甚至有民宅失火，幸好住戶及時被救出送醫；部分地區陷入斷水、斷電；東北新幹線「福島-新青森」段列車暫停運行。

北海道居民：「搖晃非常劇烈，晃得很大。」

7.5的巨大地震讓北海道、岩手縣都感受到威力。然而，就在心情稍微平復之際，日本氣象廳的一句話，立刻讓眾人再陷入恐懼，驚覺：難道更大的地震在後頭？

日本氣象廳地震火山調查課長 原田智史：「氣象廳在今天(9)2點整，發布了『北海道‧三陸沖後發地震注意情報』。」

週二(12/9)凌晨2點，氣象廳召開震災記者會，說明「後發地震注意情報」。

日本內閣府防災主責官 森久保司：「關於這次發布的注意情報，請參考這張圖表的第二列，若對照全球的地震統計，未來一週的時間裡，約有1%的機率在日本海溝、千島海溝一帶，發生規模8以上的後發型大地震。」

「北海道‧三陸沖後發地震注意情報」是日本政府自2022年制定以來首次啟動，是針對千島海溝、日本海溝一帶設定的防災機制。有鑑於太平洋一側地震頻繁，經過學術界、科學界分析後，認為該地區若發生規模7或以上大地震時，就可能引發規模達到8的「後發地震」。

日本氣象廳地震火山調查課長 原田智史：「在預設狀況中，可能會發生311那樣的地震。」

日本內閣府防災宣導片：「巨大地震有時不會只單次發生。」

造成重大核災的2011年311地震，就是所謂的後發地震。3月9號，三陸沖地震規模7.3，當人們以為單一事件的地震結束時，兩天後，311強震規模達到9.0，這就是日本官方所說的後發地震，也就是大地震後再發生的更巨大地震。

日本內閣府防災宣導片：「北海道‧三陸沖後發地震注意情報發布時，應當採取防災對應的區域為以下，日本海溝與千島海溝一側的北海道、東北、關東等7個行政區。」

因太平洋海域板塊交錯複雜，且海底存在多條海溝與隱沒帶，在官方設想中，後發地震可能帶來震度6弱以上搖晃，並引發3公尺以上海嘯。不過，日本政府與氣象廳也再三強調，啟用這樣的注意報不代表大地震必然發生，而是發出最高級別警告，提醒警戒區民眾未來一週務必嚴加防範，將生活步調切換至「可立即避難模式」，做好全面防災。

更多 TVBS 報導

快訊／青森又地震規模5.3！北海道、青森達震度3

海嘯沖壞蚵棚 青森土壤液化 乘客困新幹線列車一夜

青森餘震13次最大規模6.4 日觀測到「地殼東移9公分」

日7.5強震狂搖！岩手居民驚見「時鐘狂倒轉」嚇壞PO網

