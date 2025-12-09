日本無人機印尼分公司大火！7層辦公室濃煙竄天 至少20人命喪火窟

印尼首都雅加達1棟7層樓的辦公大樓於當地時間週二中午發生嚴重火災，造成至少20人罹難。（圖／翻攝自Kompas TV）

印尼首都雅加達1棟7層樓的辦公大樓於當地時間週二中午發生嚴重火災，造成至少20人罹難。中雅加達警方主管康德羅（Susatyo Purnomo Condro）表示，火勢已在稍晚完全撲滅，但搜救人員仍持續在大樓內部搜索中，以確認是否有其他受困者。

印尼媒體Kompas TV報導，警方說明，這起火災發生在9日中午前後，火苗先是從1樓竄起，短時間內向上蔓延至高樓層。起火當下，不少員工正在辦公室內吃午餐，也有人已離開辦公區域，僥倖逃過一劫。由於火勢擴散速度相當快，部分人員逃生不及受困。

當地消防局接獲報案後，立即出動大批人力前往救援，並協助疏散。根據現場畫面，只見大批消防員背著裝備進出大樓滅火，還有人陸續將黑色屍袋抬出現場，氣氛緊張。此外，有些受困高樓層的民眾，則利用臨時梯具逃生，場面驚險。

據了解，起火建物為日本企業Terra DroneCorporation在印尼的辦公室，該公司主要提供用於礦業與農業等領域的空拍測量無人機。目前公司方面尚未就事故做出正式回應。康德羅指出，現階段工作重點仍是持續撤離可能的受害者，並進行餘火冷卻作業。他也坦言，隨著搜救深入，後續傷亡人數仍可能變動。

報導指出，目前火災原因仍有待調查，官方尚未公布初步研判結果。事故引發外界對大樓安全措施與消防設備是否完善的關注，相關部門預料將介入調查，以釐清火勢快速擴散的原因並檢視建物安全標準。

