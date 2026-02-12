日本無償提供菲律賓5具沿岸雷達 因應中國威脅監控東海及南海



日本向菲律賓無償交付5具沿岸監控雷達，總價約6億日元（約1億2323萬新台幣），以加強日菲在東海及南海的海上監視能力。

日本共同社報導，日本向菲律賓無償提供的5具沿岸監控雷達，於11日在馬尼拉菲律賓軍事設施舉行交付儀式。這批雷達總價值約6億日元（約1億2323萬新台幣），是日本創設「政府安全保障能力強化支援」（OSA）框架後，2023年首次與合作國簽署的軍事支援項目。

此舉旨在加強日菲兩國在東海及南海的嚇阻能力，源於2023年11月菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與當時的日本首相岸田文雄會談達成的協議。自簽署至實際交付，歷時兩年，在這期間，日本已依OSA框架向馬來西亞和斐濟交付救援艇等裝備。

部分雷達將部署呂宋島北部

交付儀式上，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）表示，對日本政府深化合作的具體貢獻表示感謝。日本駐菲大使遠藤和也則指出，提升菲律賓的海洋監視能力對日本應對潛在風險至關重要。

菲律賓國防部還未公開雷達的全部部署位置，但透露至少有部分將安置於呂宋島北部。呂宋島隔呂宋海峽與台灣相望，海峽寬約350公里，也是日本通往東南亞的重要海上運輸通道。

