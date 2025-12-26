日本無印良品出包 明星乳液飄腳趾甲垢味

無印良品母公司良品計畫證明一款明星乳液品質出現問題。（圖／翻攝自無印良品日本官網）





日本無印良品（MUJI）近期一款產品遭投訴「噁心異味」引發外界關注。近期陸續有消費者在商品評價與社群媒體上反映，「藥用亮白抗皺乳液」散發出令人不適的氣味。對此，無印良品母公司良品計畫（Ryohin Keikaku）已出面承認問題並致歉，表示正針對異味來源進行調查。隨著事件持續延燒，良品計畫近日公布具體處理方式，宣布針對受影響商品提供退款機制。

消費者反映有腳趾甲垢味

綜合多家媒體報導，無印良品販售的「藥用亮白抗皺乳液」（薬用リンクルブライト乳液）部分批次被消費者指出有明顯異味。不少消費者在商品評論與社群平台留言，形容氣味「相當刺鼻」，並以「椿象味」、「排泄物味」、「銀杏味」、「類似堆肥的腐臭味」，甚至「腳趾甲垢味」等說法形容，引發大量討論與不滿情緒。

良品計畫相關負責人回應表示，已確認「藥用亮白抗皺乳液」部分批次確實存在異味狀況，目前正針對實際原因進行調查，並對造成消費者困擾表達歉意。針對部分社群貼文誤將問題商品指為「藥用亮白抗皺UV乳液」，公司也進一步澄清，受影響的僅限於「藥用亮白抗皺乳液 200ml」的部分批次，與其他品項無關。

調查與退款

良品計畫於26日進一步對外說明調查結果與後續處理原則。針對乳液產生異味的原因，公司表示，該產品採用天然來源原料，原料本身即帶有其固有氣味，而氣味的濃淡與特性，可能因原料收成季節或原料狀態不同而有所差異。

公司同時指出，雖然氣味感受具有個人主觀差異，但仍嚴肅看待消費者反映「氣味未符期待」的情況。經內部檢驗確認，產品成分與使用安全性並無疑慮，對於可接受該氣味的消費者，仍可安心使用。

基於上述考量，良品計畫決定針對相關產品全面開放退款，以回應消費者疑慮。

退款對象與辦理方式

本次可申請退款的商品包含以下四項：

藥用亮白抗皺乳液（200mL，建議售價2,990日圓） 藥用亮白抗皺乳液補充包（180mL，建議售價2,690日圓） 藥用亮白抗皺乳液隨身瓶（50mL，建議售價750日圓） 藥用亮白抗皺乳液體驗組（20mL×3瓶，建議售價1,690日圓）

消費者若有退貨退款需求，可攜帶商品容器至鄰近的無印良品門市辦理。至於產品是否可能對健康造成影響，或是否將進一步進行全面下架或回收，良品計畫目前尚未對外提供進一步說明。

