日本無印良品出包！超夯「香氛噴霧」遭細菌污染 緊急召回60萬件

日本生活雜貨品牌無印良品驚傳有商品召回。熱銷的「室內香氛噴霧」由於生產過程中衛生管理不善，導致產品中檢測出細菌，無印良品30日公告召回2024年9月之後上市的11款總計約60萬件產品。

官網公告將召回部份「室內香氛噴霧」。（圖／翻攝自株式會社良品計畫）

無印良品母公司株式會社良品計畫30日發出公告表示，將主動召回旗下MUJI門市銷售的部分「室內香氛噴霧」系列產品，包括「櫻花」和「金木犀」等11款商品，總計約60萬件。

據悉這次的問題是與製造商溝通時發現的，良品計劃補充解釋，「此次檢測出的細菌存在於生活環境中，因此使用後造成健康損害的可能性極低。」截至目前，良品計畫尚未收到任何消費者回報的健康問題。

公告稱消費者可透過門市、專用網站或電話辦理退貨和退款。

無印良品室內香氛噴霧有11款商品被召回。（圖／翻攝自株式會社良品計劃）

無印良品的這一系列「室內香氛噴霧」由於其中一款睡眠噴霧爆紅，有許多人到日本遊玩時都會專程採購或是請代購購買，也因此消息傳出後令不少消費者感到不安。不過根據官網公告，睡眠噴霧的製造工場不同，因此沒有污染的風險。

