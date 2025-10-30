日本無印良品爆紅「香氛噴霧」遭細菌汙染 官方緊急召回60萬瓶

無印良品「室內香氛噴霧」部分商品在生產過程中出現衛生管理瑕疵，檢出細菌。（翻攝自無印良品）

日本無印良品母公司株式会社良品計畫於今（30日）宣布，由於「室內香氛噴霧」部分商品在生產過程中出現衛生管理瑕疵，檢出細菌，將進行自主回收。

良品計畫表示，檢出的細菌均為日常生活環境中存在的菌種，正常使用情況下健康受害的可能性極低，截至目前尚未有顧客健康受害的案例。然而，為了保障消費者安全，公司決定將在同一工廠生產的所有「室內香氛噴霧」商品納入回收範圍，受影響的商品總計約60萬瓶。

此次回收涉及包括木質、青草、桂花、柑橘、葡萄柚、綠意、含羞草、櫻花、柚子、檀香和烏樟等11種香味，均為2024年9月以後上市的商品。（翻攝自無印良品）

此次回收涉及包括木質、青草、桂花、柑橘、葡萄柚、綠意、含羞草、櫻花、柚子、檀香和烏樟等11種香味，均為2024年9月以後上市的商品。良品計畫提醒，持有回收商品的消費者應立即停止使用，可透過網頁表單申請回收，撥打免費客服電話，或前往無印良品門市辦理回收，商品費用將全額退還。

由於製造工廠不同，甜夢混合、放鬆混合和清爽混合等香味的噴霧已確認安全，可繼續使用。（翻攝自無印良品）

另一方面，由於製造工廠不同，甜夢混合、放鬆混合和清爽混合等香味的噴霧已確認安全，可繼續使用，此外，「室內香氛精油」與「精油」也不在這次回收範圍內。良品計畫在官網表示，將全公司共同努力，防止類似事件再次發生，並對造成消費者的不便與擔憂深表歉意。

值得注意的是，其中「甜夢混合」香味在台灣曾掀起熱潮，主打噴完秒入睡，不少民眾特地前往日本購買或是尋求代購，相當熱銷。雖然此次回收事件並不影響該香味，但仍提醒消費者留意回收範圍，確保使用安全。

