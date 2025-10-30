日本無印良品爆「香氛噴霧含細菌」自主回收！熱銷睡眠噴霧安全嗎？11款回收商品清單
日本無印良品今(10/30)突宣佈人氣商品「室內香氛噴霧」系列檢測出細菌？深受台灣旅客歡迎的日本無印良品，不管是保養品、清潔小物、家居服、零食等，經社群分享時常引起搶購風潮，其中從2024年開始成為話題且總是缺貨的「睡眠噴霧」便是其一，究竟哪些商品有狀況需回收？一張圖帶你看清楚！
日本無印良品公司「株式會社良品計畫」在10月30日自主宣布，將自願召回部分2024年9月之後發售的「室內香氛噴霧」產品，原因是這些產品的製造過程出現疏失，導致檢測到細菌。
株式會社良品計畫說明，檢測到的細菌存在於日常生活環境中，正常使用此款室內香氛噴霧造成健康危害的可能性極低，雖然目前尚未收到任何危害健康的事件報告，但出於於對消費者安全的考量，決定自己召回產品，並為了確保一切安全，也會召回與受影響產品在同一家工廠生產的所有室內香氛噴霧。
本次宣布自主召回的產品共有11款，分別是「Woody、Green、Fragrant olive、Citrus、Grapefruit blend、Green blend、Mimosa blend、Sakura blend、Yuzu、Sandalwood、Spicebush」等11種香氣，並在官網附上該批次產品的批號。
同時他們也強調，除了被召回的產品以外，其他的室內香氛噴霧與香氛產品均已再次檢驗確認安全可繼續使用。包含最人氣的晚安噴霧(Sleeping blend)以及舒緩噴霧（Relaxing blend）、清新噴霧（Refreshing blend）都可以安心使用，商品退貨回收詳情可上日本良品計畫的官網查看。此款商品在台灣目前並無販售，但若有台灣網友是從日本購入，也建議先暫停使用喔！
更多造咖流行媒體報導
MUJI無印良品推出「早C晚A」精華液！日本藥妝爆款精華正式進台
MUJI無印良品2024年度熱賣榜單出爐！服飾、零食、文具這些賣最好
其他人也在看
全真瑜珈停業、島嶼音樂祭取消 台灣消保協會助受害者打團訟
國內近期發生多起大型消費爭議案件，知名瑜珈品牌「TRUE YOGA全真瑜珈健身」先前無預警歇業，導致全國上萬名消費者求償無門，另外，品沐川公司在高雄承辦音樂節活動出包，向民眾收取門票費用後，卻臨時取消活動，又無法即時退款，約6000位國內外粉絲受害，對此，台灣消費者保護協會29日宣布，將協助2案受害消費者提起團體訴訟，即日起開始收件。中時新聞網 ・ 1 天前
無印良品「超夯室內香氛噴霧」驗出細菌 急回收60萬瓶
無印良品「超夯室內香氛噴霧」驗出細菌 急回收60萬瓶EBC東森新聞 ・ 7 小時前
日無印良品急召回「熱賣香氛噴霧」！良品計畫：檢出細菌 3款不受影響
MUJI無印良品芳香用品一直是熱賣產品之一，其母公司良品計畫株式會社稍早宣布召回約60萬件，於2024年9月之後生產發售的「室內香氛噴霧」，雖然該產品中檢測到細菌，不過對於身體危害可能性極低；良品計畫強調有3款室內香氛噴霧為不同工廠製造，沒有檢出問題，另外室內香氛油與精油也不在召回項目中。鏡報 ・ 12 小時前
日本無印良品出包！超夯「香氛噴霧」遭細菌污染 緊急召回60萬件
日本生活雜貨品牌無印良品驚傳有商品召回。熱銷的「室內香氛噴霧」由於生產過程中衛生管理不善，導致產品中檢測出細菌，無印良品30日公告召回2024年9月之後上市的11款總計約60萬件產品。中天新聞網 ・ 12 小時前
巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜
巴黎小眾品牌Polène受到全球的時髦人士喜愛，在台灣也累積了不少粉絲，Polène簡約而有特色的包型設計，幾乎難以在其他品牌之間看到，即便Logo小小的，依然具有超高識別度。而2025年秋冬季節正式來臨前，Pomarie claire 美麗佳人 ・ 2 小時前
萬聖節限定開吃！餐酒館到手搖飲都玩出新花樣，暗黑魔法調酒、跳跳糖手搖飲全登場！
奧比酩 ALBE MING｜無國界料理餐酒館今年八月全新開幕的奧比酩，以「日咖 × 午點 × 晚食 × 夜酒」為核心概念，打造北高雄最具話題性的全天餐飲空間。由米其林餐盤主廚—曾勵翔 領軍，揉合亞洲創意與異國風味，提供義大利麵、披薩與創意料理等豐富選擇。人氣餐點包括「義式慢燉...styletc ・ 13 小時前
【黑暗浴正夯】關燈洗澡竟能穩定情緒、助眠？倦怠世代最需要的療癒新方式！
但其實，想讓過度運轉的大腦喘口氣，不一定要飛去度假。最近在國外社群上爆紅的「黑暗浴（Dark Shower）」——關掉浴室的燈，在黑暗中洗澡——正成為新世代的紓壓儀式。黑暗浴為什麼這麼療癒？心理學家這樣說臨床心理學家 Rebecca Ray 博士指出：「黑暗能自然提醒大腦放慢腳步。...styletc ・ 15 小時前
律師嘆范姜彥豐公審粿粿與王子婚內出軌「討不到好處」？證據是關鍵
范姜彥豐公審粿粿與王子婚內出軌！律師：證據是關鍵造咖 ・ 14 小時前
《單身即地獄》裴智妍保養愛用清單！韓國爆款美白精華、棉片台灣買得到
《單身即地獄》裴智妍公開保養愛用清單！韓國最熱賣的醫美保養爆款通通在台灣！裴智妍愛用的美白安瓶精華、Olive Young熱賣第一的保濕潔顏膠都找得到！造咖 ・ 9 小時前
【冬季保濕懶人包】5個超簡單「養膚秘訣」！內行人冬季「疊加保養法」公開，輕鬆養出不怕乾的健康膚質
溫柔潔淨：別讓過度清潔帶走天然皮脂冬天的保養從「洗臉」就要開始小心！氣溫降低，肌膚的皮脂分泌量本來就會減少，如果還使用清潔力過強、或是水溫過熱的方式洗臉，無疑是雪上加霜，會嚴重破壞肌膚的天然保護屏障，讓水分更容易流失。水溫適中：避免使用過熱的水洗臉，微溫...styletc ・ 13 小時前
不靠餓肚子也有好身材！韓國女生都在練習「腰瘦呼吸法」＋「半份食物哲學」
「腰瘦呼吸法」隨時隨地都在偷偷塑形這聽起來有點玄但卻是許多韓國女生，特別是練習芭蕾和皮拉提斯的人，奉行的基本功。韓國部落客J_yunn分享，這種「腰瘦呼吸法」類似腹式呼吸，重點在於感受肋骨的開合：吸氣（鼻子）：感覺兩側肋骨向外、向上擴張，將空氣深深吸入胸腔。吐...styletc ・ 9 小時前
不用飛韓國！SEVENTEEN、TXT 韓星私服愛用 NOMANUAL 正式登台，首爾人氣品牌快閃新光三越A11
以街頭精神與極簡設計美學聞名的韓國潮流品牌 NOMANUAL，正式登陸台灣！此次由 韓國現代百貨攜手台北新光三越A11 打造的第三站韓國潮流快閃企劃，帶來品牌秋冬全新系列與台灣限定商品，展現「不受框架束縛」的自由態度。更令人矚目的是，快閃店marie claire 美麗佳人 ・ 2 小時前
秋冬最狂聯名鞋清單：BAPE®攜手STRAY KIDS推聯名款、限量秒殺…Swarovski X PUMA超閃賽車鞋必收
SwarovskiX PUMA超閃賽車鞋源自賽車傳承的經典鞋款 PUMA Speedcat 以高訂視角再現風華，成為極具收藏價值的限量之作。鞋身共鑲嵌約5,316顆不同尺寸與色彩的Swarovski水晶，呈現閃耀細節與流線輪廓。憑藉精密Swarovski水晶轉印技術，PUMA 經典標誌綻放耀眼光彩...styletc ・ 9 小時前
鞋頭必關注！本週人氣球鞋盤點，海綿寶寶 x adidas Stan Smith Freizeit、AURALEE x New Balance CT500...入手資訊一次看
《海綿寶寶》x adidas Stan Smith Freizeit將卡通玩味與經典鞋款碰撞出令人玩味的風格，Freizeit 版本的 adidas Stan Smith 以俐落霧面黑漆皮鞋面登場，白色鞋帶對比鮮明，鞋舌笑臉細節讓童趣感十足marie claire 美麗佳人 ・ 2 小時前
睡衣外穿正夯！Jennie、Rosé、歐美博主都在穿，蕾絲睡衣穿搭3招公式直接複製不出錯！
觀察近幾季的時裝週秀場，會發現諸多品牌開始鼓勵女孩們把閨房穿著化為自信單品，像是Dolce&Gabbana、Saint Laurent、Miu Miu、Chloé……都推出不少以女性絲綢睡衣marie claire 美麗佳人 ・ 2 小時前
Blackpink高雄演唱會Lisa無名指「這款」戒指、Jisoo新手環必須認識！
Blackpink演唱會睽違兩年多再次於高雄登場！《Blackpink World Tour 》上週末10月18、19日連兩天在高雄世運主場館揭開序幕，主辦單位 Live Nation Taiwan先是以「Light up 高雄marie claire 美麗佳人 ・ 2 小時前
懷疑布丁被偷吃！婦人休息站失控 擲筊問神抓凶手
懷疑布丁被偷吃！婦人休息站失控 擲筊問神抓凶手EBC東森新聞 ・ 3 小時前
全真瑜珈館、島嶼音樂祭 消保協會助求償 啟動團訟
國內近期發生多起大型消費爭議事件，知名瑜珈品牌「TRUE YOGA全真瑜珈健身」10月無預警歇業，導致全國上萬名消費者求償無門；另外，La Rue品沐川公司去年臨時取消「島嶼音樂祭」活動，至今仍有約4000張門票尚未退款，引發粉絲不滿。對此，台灣消費者保護協會29日宣布，針對2案啟動團體訴訟，協助受害者爭取相關權益。中時新聞網 ・ 22 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 6 小時前