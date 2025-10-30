日本無印良品爆「香氛噴霧含細菌」自主回收！熱銷睡眠噴霧安全嗎？11款回收商品清單





日本無印良品今(10/30)突宣佈人氣商品「室內香氛噴霧」系列檢測出細菌？深受台灣旅客歡迎的日本無印良品，不管是保養品、清潔小物、家居服、零食等，經社群分享時常引起搶購風潮，其中從2024年開始成為話題且總是缺貨的「睡眠噴霧」便是其一，究竟哪些商品有狀況需回收？一張圖帶你看清楚！

圖片來源：無印良品

日本無印良品公司「株式會社良品計畫」在10月30日自主宣布，將自願召回部分2024年9月之後發售的「室內香氛噴霧」產品，原因是這些產品的製造過程出現疏失，導致檢測到細菌。

圖片來源：無印良品

株式會社良品計畫說明，檢測到的細菌存在於日常生活環境中，正常使用此款室內香氛噴霧造成健康危害的可能性極低，雖然目前尚未收到任何危害健康的事件報告，但出於於對消費者安全的考量，決定自己召回產品，並為了確保一切安全，也會召回與受影響產品在同一家工廠生產的所有室內香氛噴霧。

圖片來源：株式会社良品計画

圖片來源：株式会社良品計画

本次宣布自主召回的產品共有11款，分別是「Woody、Green、Fragrant olive、Citrus、Grapefruit blend、Green blend、Mimosa blend、Sakura blend、Yuzu、Sandalwood、Spicebush」等11種香氣，並在官網附上該批次產品的批號。

圖片來源：無印良品

同時他們也強調，除了被召回的產品以外，其他的室內香氛噴霧與香氛產品均已再次檢驗確認安全可繼續使用。包含最人氣的晚安噴霧(Sleeping blend)以及舒緩噴霧（Relaxing blend）、清新噴霧（Refreshing blend）都可以安心使用，商品退貨回收詳情可上日本良品計畫的官網查看。此款商品在台灣目前並無販售，但若有台灣網友是從日本購入，也建議先暫停使用喔！

