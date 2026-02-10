日本無印良品靠食品撐起新動能 台灣限定商品搭上春節採買潮

〔記者邱巧貞／台北報導〕早期以簡約生活用品與日常雜貨起家的MUJI無印良品，近年在日本消費者心中定位正悄悄轉變，食品類商品的存在感快速拉升，不僅成為吸引顧客走進門市的重要動機，也逐漸扮演帶動營收成長的關鍵角色。

這股趨勢也延伸到台灣市場，尤其在春節前夕，不少民眾開始為長假期間的餐食提前準備，無印良品推出的台灣在地開發食品，切中春節期間方便、暖胃又有儀式感的需求。

迎合冬季少不了的鍋物料理，品牌新上市多款火鍋湯底，包括沙嗲、砂鍋魚頭、黑蒜雞與韓式泡菜風味，只要備好其他備料，加入湯底熬煮，便能快速完成一鍋暖心料理，成為圍爐餐桌上的輕鬆選項。

除了鍋物，過年象徵招財進寶的水餃，也是不少家庭必備的年節料理。無印良品推出多款冷凍水餃，口味涵蓋咖哩雞肉、高麗菜豬肉、玉米豬肉與香菇薺菜，不僅保存方便、烹調快速，也能因應親友來訪或假期簡單開伙的需求，讓年節餐桌多了幾分新意與彈性。

從日本市場食品熱銷，到推出在地開發、鎖定春節採買情境的商品布局，走進無印良品不再只是補齊居家用品，也逐步強化品牌作為「生活飲食提案者」的角色。

