日本無意撤回台灣有事發言！他曝高市早苗1失算「赴中國解釋就已完敗」

日本首相高市早苗7日在日本眾議院答詢，公開表態「台灣有事」相關論述，暗示可能以武力介入台海，引發國際熱議的同時，更是引爆北京當局的不滿，日本外務省「亞洲大洋洲局長」金井正彰則於17日緊急赴中國說明立場；值得一提的是，雖然日本重申立場不變、無意撤回相關言論，前大阪府知事、律師橋下徹仍坦言，從日本主動前往中國解釋的那瞬間起，就已經完全輸了。

橋下徹透過社群平台X發文指出，雖然日本重申未改變一貫立場，不會撤回相關發言，但「主動前往中國解釋」的行為，在國籍社會的眼中，可能會被解讀為迫於中國壓力、斥責，不得不赴中國說明。橋下徹不諱言表示，這種形象對日本而言是不利的。

談到日中關係緊繃的局勢，橋下徹指出，日本、中國之間確實存在實力差距，無論是國會議員、評論員還是學者，忽視「兩國存在實力差距」的現實，只在國內喊話逞強，是不負責任的行為。橋下徹強調，以日本目前的國力與外交籌碼，還不足以與中國在第三方國家進行談判，展開所謂的「強硬應對」；對此橋下徹重申，在真正具備力量之前，都不應該妄自做出挑釁舉動。

日本首相高市早苗7日在日本眾議院答詢，公開表態「台灣有事」相關論述，暗示可能以武力介入台海，《產經新聞》報導，日本雖由金井正彰赴中國溝通，強調並未改變1972年《日中共同聲明》中的一貫立場，但除了將抗議中國駐大阪總領事館負責人薛劍的言行之外，不會撤回相關發言。

