日本無核三原則鬆動？日相高市考慮修改安保三文件 為美國核嚇阻放寬「不引進」原則

2025年11月1日，日本首相高市早苗在南韓APEC峰會後的記者會上發言。美聯社



日本共同社15日獨家報導，多名政府消息人士14日透露，日本首相高市早苗正在研究修改國家安全保障戰略等「安保三文件」，對無核三原則進行修改的可能性。

報導指出，高市考慮修改的理由是，若「不引進」核武器，有可能減弱美國核嚇阻力的有效性。

此前共同社曾報導，執政黨自民黨有意修改安保三文件，不過15日是首度報導高市也有意修法。

若高市內閣真的修法，將是日本戰後首度修正安保政策。日本的基本核政策是「無核三原則」，即「不擁有、不製造、不引進」核武。

廣告 廣告

日本作為唯一在戰爭遭遇核爆的國家，原本邁向「無核武世界」的一貫方針有可能倒退，必然引發國內外爭議與批評。

日本現行國家安保戰略載明，「堅持無核三原則的基本方針，今後也不會改變」。

相關人士透露，高市重視日本批准的《禁止核子擴散條約》（NPT），有意堅持無核三原則中的「不擁有」與「不製造」。但是她擔憂，如果遵守「不引進」原則，那麼就無法允許美軍核船艦停靠日本，若發生突發事件，美國的核嚇阻力會減弱。

自民黨計畫近期開始探討修改《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》、《防衛力整備計畫》等安保三文件，以明年春季匯總建議為目標。

日本政府將在此基礎上，爭取明年年底前進行修法。高市在本月11日的眾院預算委員會會議上，被問及在修改安保三文件之際，是否維持無核三原則的措辭。她表示「還沒有到由我來講如何寫的階段」，迴避明確表態。

更多太報報導

繼「你老母」後又惹議 白宮發言人譏嘲民主黨國會領袖是「巴勒斯坦人」

日相高市「台灣有事」說致中日緊張 中國海事局宣布17至19日黃海3天實彈射擊

60萬元武器顛覆億元的空防 一圖看懂無人機打仗有多划算