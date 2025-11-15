日本無核三原則鬆動？日相高市考慮修改安保三文件 為美國核嚇阻放寬「不引進」原則
日本共同社15日獨家報導，多名政府消息人士14日透露，日本首相高市早苗正在研究修改國家安全保障戰略等「安保三文件」，對無核三原則進行修改的可能性。
報導指出，高市考慮修改的理由是，若「不引進」核武器，有可能減弱美國核嚇阻力的有效性。
此前共同社曾報導，執政黨自民黨有意修改安保三文件，不過15日是首度報導高市也有意修法。
若高市內閣真的修法，將是日本戰後首度修正安保政策。日本的基本核政策是「無核三原則」，即「不擁有、不製造、不引進」核武。
日本作為唯一在戰爭遭遇核爆的國家，原本邁向「無核武世界」的一貫方針有可能倒退，必然引發國內外爭議與批評。
日本現行國家安保戰略載明，「堅持無核三原則的基本方針，今後也不會改變」。
相關人士透露，高市重視日本批准的《禁止核子擴散條約》（NPT），有意堅持無核三原則中的「不擁有」與「不製造」。但是她擔憂，如果遵守「不引進」原則，那麼就無法允許美軍核船艦停靠日本，若發生突發事件，美國的核嚇阻力會減弱。
自民黨計畫近期開始探討修改《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》、《防衛力整備計畫》等安保三文件，以明年春季匯總建議為目標。
日本政府將在此基礎上，爭取明年年底前進行修法。高市在本月11日的眾院預算委員會會議上，被問及在修改安保三文件之際，是否維持無核三原則的措辭。她表示「還沒有到由我來講如何寫的階段」，迴避明確表態。
