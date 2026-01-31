日本無頭男屍案！她斬首挖眼 名醫父成幫凶

日本札幌市著名紅燈區薄野驚傳一起駭人聽聞的「酒店斷頭案」。（示意圖／翻攝自pexels）





2023年的夏季，日本札幌市著名紅燈區薄野驚傳一起駭人聽聞的「酒店斷頭案」，一名男性上班族因感情糾紛在酒店房間內遭人殺害並斬首，頭顱甚至被帶離現場，引起全日本社會的極度震撼。隨著案件進入二審，法庭攻防焦點鎖定在兇嫌田村瑠奈（Runa）的父親田村修身上。身為精神科醫師的田村修，被指控在背後默默支持女兒的殘酷行徑。

高等法院撤銷原判改判緩刑三年

根據《每日新聞、TBS NEWS DIG》報導，2026年1月27日，札幌高等法院針對62歲的被告田村修做出二審裁決。主審法官青沼清宣布撤銷一審判決，將原先的一年4個月監禁、緩刑4年，改判為一年有期徒刑、緩刑3年。這項判決微調了刑期長度與緩刑年限，反映出高等法院對於田村修在案件中所扮演的「協助者」角色有更細緻的法律定性，但依然維持其有罪的判定，認為他確實參與了案件後續的肢解行為。

父親拍攝女兒肢解過程成定罪關鍵

根據法庭調查，田村修雖然在一審中因「無法證明事先知情殺計畫」而被判定協助謀殺罪不成立，但他後續的行為仍觸犯法網。調查顯示，在女兒瑠奈將受害者頭顱帶回家中後，田村修不僅提供住所藏匿頭顱，甚至在女兒對頭顱進行肢解時，親自在旁協助拍攝影片。高等法院認定，雖然「遺棄遺體罪」在遺體被帶入藏匿處時就已告一段落，但田村修協助拍攝錄影並目睹肢解的過程，確實構成了「協助與教唆肢解遺體罪」。

檢方尋求重判與辯方無罪主張均遭駁回

這起案件的二審過程中，控辯雙方展開了激烈的法律攻防。辯方律師極力爭取完全無罪，主張田村修是在女兒回家後才知道發生何事，法律責任已經終止；而檢方則強烈要求重判，認為田村修身為父親且具備專業背景，顯然清楚女兒的極端意圖，甚至應論以協助致人死亡罪。然而，高等法院最終採取中間路線，駁回了檢方對「謀殺相關罪名」的上訴，同時也拒絕了辯方的無罪主張，強調其拍攝影片的行為已嚴重跨越法律紅線。

