日本照護機構祭免費健身福利 吸引愛運動男性投入照護工作

這裡是號稱日本最陽剛的身心障礙照護機構Visionary，照護員臼井拓也熟練的幫生活無法自理的山口女士坐上輪椅、固定雙腿，幫她刷牙，推她出房門展開一天的生活。臼井拓也全程帶著笑容、耐心十足，讓山口很有安全感，2年來兩人已經成為好朋友。

安養機構的患者山口表示，「沒有啦，我什麼也沒教他。」

臼井拓也指出，「因為她的手不太能動，但她不會輕易就說辦不到，她會用嘴來代替或畫畫等等，這種創意和變通的精神讓人很佩服。」

廣告 廣告

臼井跟另一位肌肉男照護員辰巳北斗都有著結實壯碩的肌肉，還是健美選手，業者以免費健身房、蛋白粉補助，以及上班時間也能鍛鍊等員工福利，吸引大量健身運動男來應徵，從此年年招募額滿，去（2024）年就網羅了168人是往年的10倍，他們實際跟患者互動也得到許多成就感，對工作產生熱情。

照護員與專業健美選手辰巳北斗表示，「能把我熱愛的重量和肌肉訓練用在照護與福利等能為社會做出貢獻的地方很好，如果學生或年輕人看到這些榜樣，覺得這麼酷的人都在做照護工作我也想試試看，這就太好了。」

這家機構的社長丹羽悠介想吸引更多年輕、有吸引力的員工投入，改變外界對照護員都是中高齡女性且工作枯燥乏味的刻板印象，也發現健美選手最適合因為他們不但體力強健，而且能忍受長期飲食控制與肌肉訓練的枯燥，相對也很有耐心陪伴患者，最「陽剛」的照護機構很快做出口碑。

安養機構社長丹羽回應，「我們想自信的說把照護交給我們，各位就盡量去工作、做想做的事情，這對日本經濟發展是有必要的。」

日本深受高齡化與少子化所苦，基層缺工嚴重，老人照顧老人，青壯世代工作家庭兩頭燒的現象越來越多。日本勞動省估計，2040年護理人員將出現約 57 萬個缺口，照護機構的創意招聘破除了社會偏見，也為行業開闢了更大的發展空間。