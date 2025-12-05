日本熊不冬眠了？ 長野首見12月熊襲 專家：有食物延後冬眠

受到極地寒流影響，日本在週四普降大雪，甚至有不少地方，寫下最快初雪的記錄。只是在長野縣北部的溫泉街，卻有老翁在除雪時，被熊攻擊受傷，這是當地觀測史上第一次出現，12月還有人遭遇「熊襲」。專家表示，熊可能因為棲息地還有食物，所以延後冬眠，才會12月還能看到熊。

極地寒流侵襲日本下大雪（圖／達志影像美聯社）

極地寒流侵襲日本，造成普降大雪，許多地區創下最快初雪紀錄。然而，在長野縣北部溫泉街，一名70多歲老翁在除雪時竟遭熊攻擊，臉部和大腿被抓傷。這是當地自1997年開始統計以來，首次出現12月仍有熊出沒攻擊人的事件。專家指出，熊可能因為人類活動區域仍有食物來源，導致延後冬眠，才會在12月還能見到熊蹤。此熊襲事件也對日本溫泉觀光業造成嚴重衝擊。

在長野縣北部溫泉街，一名70多歲男性在鏟雪時突然遭到野熊攻擊，臉部和大腿被抓傷。一位除雪作業人員表示，雖然知道有熊出沒的風險，但如果不清理積雪，日常生活也會受到嚴重影響，實在是無可奈何。通常12月的冬季，熊應該已經進入冬眠狀態，但今年日本多地仍有熊出沒的報告。今年1月，在秋田縣的馬路上甚至有駕駛人目睹熊奔跑穿越馬路，這些異常活動顯示日本熊的冬眠習性正在改變。

森林綜合研究所研究員大西尚樹解釋，熊通常是因為沒有食物可吃才會進入冬眠狀態。但因為12月在有人居住的地方可能還留有柿子等食物，所以熊仍有可能出沒。這種情況使得熊與人類的接觸機會增加，也提高了危險性。熊襲事件已經衝擊日本的溫泉觀光產業。秋田縣的溫泉老店被取消預訂超過300件，岩手縣的溫泉旅館在發生員工被熊襲擊身亡的事件後，接連被取消訂房，10月營收下滑達3成。

與此同時，極地寒流正侵襲日本列島，青森縣積雪達到成人膝蓋高。青森縣積雪已達96公分，北海道至北陸地區自12月4日開始普降大雪。雪地開車造成打滑事故頻傳，東京都雖然沒有降雪，但氣溫也越來越低，低溫下探至4.5度，這波寒流和大雪對日本全國各地帶來影響。

