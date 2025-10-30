日本熊出沒太頻繁！累計12死破紀錄 自衛隊進駐秋田防災

生活中心／綜合報導藝人王子遭范姜彥豐指控與妻子粿粿"婚內出軌"，過去粿粿在節目上接受小S靈魂拷問的畫面也曝光，聲稱"不會出軌"，卻當場被星座老師打臉，如今應驗，主持人之一派翠克今天被問，尷尬表示，S姐對每個人都會問。最新還傳出，范姜要求1200萬元的封口費，但粿粿付不出來，王子也不願出手，才讓此事曝光。藝人 粿粿 vs. 范姜彥豐：「我最近一直長針眼，不要親我眼睛，再選一個地方，好我親那個眉頭眉頭，妳一定要親一個，離眼睛這麼近的地方，這裡這裡，欸還好啦。」大方在頻道上放閃，粿粿和范姜彥豐婚後一起開設頻道，分享育兒點滴，看似幸福的婚姻生活，卻在這趟美國行徹底變了調。粿粿與范姜彥豐，昔日頻道上放閃。（圖／粿醬一家Youtube）藝人 粿粿 vs. 簡廷芮：「為了要突襲你，我怕我洗澡你就起來了，大家都已經出去玩，全部都在等了，快點蕭婆。」和好友簡廷芮一起突襲王子與王品澔的房間，毫無邊界感的對話，聽起來似乎早有隱情。藝人 粿粿 vs. 王子：「我是很在意旅伴的，所以我覺得去哪對的人就可以，難怪妳這一趟特別的開心，你也是耶，很好玩喔。」范姜怒轟婚內出軌有"身邊知情的朋友幫忙"，網友們也質疑，簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔，這些人一起參加美國行，難道毫不知情，還是根本刻意隱瞞。對此，王品澔透過經紀公司喊冤，說完全不知情，會去美國是因為去看NBA球賽，因為工作忙，已經很久沒聯絡。網友質疑一起同遊美國的友人，知情卻刻意隱瞞。（圖／民視新聞）范姜則幫晏柔中與楊孟霖澄清，表示他們是在我低潮時，陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們空間。粿粿過去上節目被小S靈魂拷問的片段也被翻出來。節目"小姐不熙娣"：「所以你們彼此都很相信對方，滿相信的，你們是不是覺得說，這輩子已經結了婚了，不可能有出軌這種事會發生在妳身上，好像是唉。」藝人 派翠克：「因為其實S姐應該每一個人她都有這樣問，所以代表說她機率會，本來就比較高吧。」藝人 薔薔：「你說（出軌）這種當然是，我自己的話當然是不行啦，我自己是沒辦法接受的啦，但是是別人的話我就...，我們是不了解，但是我自己是不能接受的。」當時一起主持的派翠克尷尬回應，網友則列出兩人條件，台日混血的范姜，今年33歲，身高186公分，是北醫牙體技術學系學霸，父親是醫生，母親是日本選美皇后，台日混血，認為各方面都大勝王子。粿粿喊"離婚金額超出負擔"，原本傳出3千萬，最新又傳范姜彥豐要1200萬元的封口費，且不含贍養費，但粿粿只付得出500萬元，王子的切割道歉聲明也被認為是不願幫忙付錢，協商陷入僵局，終於引爆這段婚外情！原文出處：范姜彥豐爆討1200萬封口！ 小S「神預測」粿粿出軌 更多民視新聞報導《好運來-EP222精彩片段》菲常強剋星 姑姪整惡女？《好運來-EP222精彩片段》桃花婕一頭熱 江太太夢碎？《好運來-EP222精彩片段》終於感動瑞瑞 萌芬神辦案？

