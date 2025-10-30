日本熊出沒太頻繁！累計12死破紀錄 自衛隊進駐秋田防災
日本是台灣人最喜歡去旅遊的國家之一，但近期卻頻傳熊襲事件，根據日本環境省統計，至30日為止已有12人遭熊襲擊死亡，災情最嚴重的秋田縣甚至請求國家協助，而防衛省也派遣自衛隊進駐秋田，與縣政府討論防範對策。
綜合日媒報導，日本今年熊患持續惡化，不僅東北地區頻傳攻擊事件，就連東京都住宅區也開始有居民目睹熊隻出沒，專家研判與食物不足與氣候變遷有關。岩手大學副教授山內貴義指出，今年秋天山區橡實欠收，熊難以在入冬前囤積足夠脂肪，加上牠們已習慣覓食如農作物、垃圾或家畜飼料等人類作物，導致部分個體在冬季仍無法冬眠，「牠們會在原本該冬眠的時間持續活動。」
日本今年因熊死亡人數達12人。圖／翻攝自日本環境省網站
另據日本環境省最新統計資料顯示，直至30日止，因熊襲導致死亡案例已達12例，是以往最高紀錄2023年6人的整整2倍，打破歷史新高。面對這嚴峻情形，日本政府也大幅提升應對層級，在警察廳等5個部門組成的聯絡會議的基礎上新增防衛省等，升級為閣僚會議，整個政府將一起採取全面應對措施。
責任編輯／陳俊宇
日本最嚴重熊害年 累計11死 自衛隊介入
日本因極端氣候、暖化關係，自然環境遭破壞，導致野熊大量下山進入人類生活區。遭到熊襲擊的死傷事件創有統計以來最多，全日本累計已11死。災情最嚴重的秋田縣甚至請求國家協助，防衛省派遣自衛隊進駐秋田，與縣政府討論防範對策。而日本政府不排除今年熊害達到災害等級，因此召開熊對策內閣會議，商討因應方案。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
野熊闖岩手銀行遭麻醉活捉 岩手大學「熊出沒」停課
日本又陸續傳出野熊出沒事件，位在岩手縣的岩手銀行，有野熊闖入地下停車場，警方封鎖現場後，用麻醉方式活捉這隻野熊。另外岩手大學也目擊到有熊出沒，警方進入校園廣播警戒，校方為了安全起見，也緊急停課。TVBS新聞網 ・ 1 天前
熊禍為何氾濫？日本熊襲事件創年度新高 「這幾地」旅遊需當心
綜合媒體報導，日本近期熊襲事件頻傳，導致民眾與遊客人心惶惶。根據日本環境省，今年(2025)截至目前，已有12人遭熊襲身亡，全國逾170人傷亡，創下有紀錄以來的新高。 面對野熊攻擊事件頻傳的嚴峻情勢，日本政府決定大幅提升應對層級。原本由各部會參與的「關係省廳連絡會議」將全面升格為「關係閣僚會議」，顯示當局對此問題的高度重視。 據《朝日新聞》資料，今年6月開始，日本各地熊出沒的情況增加，今年1月至10月日本各區域的熊出沒地點分別包含北海道、青森縣、秋田縣、岩手縣、山形縣、宮城縣、福島縣等，而熊患最為嚴重的地方位在秋田縣。 為何日本熊襲事件頻繁？ 由於人口縮減與氣候變遷等因素，野熊近來愈來愈常入侵城鎮。氣候變遷不僅影響橡實等熊的食物來源，也導致牠們的冬眠期產生變化。 日本東京農工大學教授小池伸介表示，日本人口往都市集中、鄉村地區少子高齡化。有些人跡罕至的聚落居民放棄耕地，耕地重回森林，這都是野生動物活動範圍擴大的原因。 另外，作物歉收會導致熊隻覓食範圍改變，若周圍民眾種植柿子或栗子等作物沒有及時採摘，也可能引來熊隻光顧。 日本兵庫縣立大學環境科學研究所教授橫山真弓則認為，食物固然是一點，不中央廣播電台 ・ 23 小時前
花蓮黑熊連闖雞舍 族人協助捕捉78公斤成年公熊
花蓮縣卓溪鄉清水部落9月26日傳台灣黑熊連續入侵雞舍，造成雞隻死傷，也引起部落恐慌，未料驅趕後又來，林保署花蓮分署協助移除可能吸引黑熊食材外、架設即時相機監控，並在部落族人協助巡查下，終於逮到一隻體重78公斤成年公熊，已野放深山林道。花蓮分署長黃群策今天頒發獎勵金，感謝3戶部落族人協助與通報，也提醒發現黑熊勿私自處理，確保人熊都安全。中時新聞網 ・ 1 天前
獵人稀缺、自衛隊不能開槍 日本研議11月開始讓警察配長槍獵熊
日本今年熊害極其嚴重，官方統計的遭熊殺死人數已達12人，還有一人下落不明仍未尋獲。地方政府已經請求自衛隊出動協助，但自衛隊依法無法主動開槍獵熊。日本內閣週四（30日）召開的緊急會議決定，研議讓警察配來福槍開槍獵熊。太報 ・ 22 小時前
日本熊闖民家只為吃人「130年未見」 「這是戰爭」疾呼全面應對
今年秋季，尤其是10月以來，日本熊攻擊、殺害人的事件急遽增加，嚴重爆發的熊危機已經迫使地方政府請求自衛隊出動。兩年前就曾預告日本熊害會達到這種程度的專家警示，今年已經出現130幾年都沒看過的熊入侵民家只為吃人的狀況。秋田縣今年初才卸任的前知事嚴詞表示，對抗熊害已是「戰爭」，必須全力應對。太報 ・ 1 天前
