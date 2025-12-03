日本熊出沒是真新聞還是AI假影片？ 轉發前先注意這些事

日本熊襲擊人事件頻傳，社群平台跟著湧現假影片，從「高中女生赤手空拳趕熊」到「熊出沒街道」，真假難辨。即便有些畫面明顯標示AI影音生成工具的浮水印，但仍有人受騙。假影片藉真新聞為題材發揮，更容易讓人信以為真。專家急提醒，轉發或點閱前保持警覺，勿輕信來源不明的消息。

真偽虛實混雜更難辨

《北國新聞》報導，社群平台TikTok上出現一則熊出現在七尾市住宅區的影片，熊站在街上咆哮，行人驚慌逃跑。影片仿新聞報導的形式，有記者現場報導，字幕顯示「居民避難」、「居民提供畫面」。然而，影片上方的Sora浮水印與數隻貓圍著熊的畫面卻透露出古怪。

Sora是OpenAI推出的AI影音生成工具，一般人無須高深技術也能製作逼真的影片。專家警告，現在有許多影片製作精良、真假難辨，民眾更應保持懷疑，不要輕信或轉發。

日本熊相關的假影片在這一個月來大量出現。《IT Media》列舉了數則，例如老婦人將熊趕出幼兒園、熊攀爬公寓外牆等，這些畫面也有Sora浮水印。然而，有些觀看數破了百萬，留言也可看出有的民眾信以為真。

《IT Media》指出，有一類假影片是以真實新聞為題材製作，舉例來說，「熊闖入超市」、「岩手幼兒園午睡時出現熊」的新聞是真的，但影像畫面卻是假的。製作者搭上新聞熱度推出AI生成影片，藉此吸引關注。

假影片傳達錯誤訊息，有的民眾因此更加恐慌。10月底宮城縣爆發「熊叼走柴犬」的真實事件後，社群平台X隨即出現熊襲擊柴犬的假影片。發布者寫道「一想到自己的寵物也可能遭到襲擊，就覺得毛骨悚然」，影片播放高達130萬次。

日本本州唯一棲息的熊類是亞洲黑熊，但片中的熊並非亞洲黑熊，時間也與真實事件不合，最終被Ｘ平台判定為AI偽造。

專家：轉發、按讚前多方查證

《產經新聞》報導，Google Trends截至11月1日的統計發現，「クマ」（日文的熊）、「熊」（漢字）搜尋熱度，一年內分別成長五倍與十倍，顯示民眾對於資訊的需求升高。假消息搭著這股需求換取流量、製造更多焦慮與誤解。

很多假影片下方已有人留言提醒這是AI造假影片，但是更多留言仍表示「很可怕」、「難以置信」，也有民眾表示「分不出是真的還是假的」、「已經無法再相信任何事了」。

日本「情報通信研究機構」（NICT）大竹清敬表示，散布假消息的人可能只是想滿足自己的「認同需求」，民眾可藉由查看該帳號平時發布的訊息，多方查證判斷。

金澤工業大學教授山本知仁也指出，面對來源不明的影片，應先抱持懷疑的態度，而不是急著轉發。許多假影片可能是國中生或高中生一時興起發布，家長與學校也須向孩童及青少年宣導影片發布應謹慎思考。