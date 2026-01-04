日本熊出沒頻繁！觀光署發函旅行社須強化「熊害資訊」 2事項要注意

日本近期熊害嚴重，交通部觀光署就特別發函提醒，帶團赴日的旅行業者必須落實兩大注意事項，不但應在行前說明會中要將最新熊害資訊列為必備告知項目，同時還要隨時掌握日本當地政府發布熊隻目擊情報，即時彈性調整行程。

野熊衝撞自動門，留下爪痕跟血跡，場面觸目驚心，日本近期有不少熊闖入人類生活圈。根據統計，去年4月到11月底，日本共有230人被熊攻擊，其中有13人因此死亡，創下歷年最高紀錄。

台灣人愛到日本旅遊，為了保障旅客安全，觀光署特別向旅遊業者發函，點出日本多個地方，包括北海道、東北及北陸地區熊隻出沒頻繁，請業者務必提高警覺，並採取防範措施。

觀光署要求，帶團赴日旅行社需要落實兩大點，第一、只要行程規劃涉及山區郊外，或具戶外活動性質，應在行前說明會中將最新熊害資訊列為必備告知項目，且要提供正確防熊自保知識；第二、著重領隊教育，領隊人員要隨時掌握日本當地政府發布之熊隻目擊情報，應即時彈性調整行程，避免帶領旅客進入受威脅區域。

雖然旅行團去的地方都是熱鬧、人潮較多區域，遇到熊害機率低，但不只旅行社導遊要注意，計畫到日本旅遊的遊客更需提高警覺。

