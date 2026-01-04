日本熊出沒頻繁 觀光署要求業者告知熊害資訊

（中央社記者余曉涵台北4日電）日本近期仍頻傳熊出沒，交通部觀光署日前發函給旅遊業者，要求業者出團前若行程涉及山區或戶外活動等性質，須告知最新熊害資訊，並且隨時掌握熊隻目擊情報，視情況調整行程。

日本全國去年4月到11月底，共有230人被熊攻擊，其中有13人因此死亡，創下歷年最高紀錄，且即使進入冬季，熊的目擊情報仍時有所聞，甚至出現在東京近郊、京都稻荷神社、嵐山竹林小鎮等景點或接近市區地點。

為了保障旅客旅日安全，觀光署日前向旅遊業者發函要求業者行前必須告知最新熊害資訊。

觀光署表示，旅行業管理規則第50條第4款、領隊人員管理規則第39條第1款規定，旅行業及其所派遣隨團服務人員、領隊人員於旅遊途中均負有維護旅客安全職責。

觀光署說，凡行程規劃涉及山區、郊外或具戶外活動性質，業者應於行前說明會中，將最新「熊害資訊」列為必備告知項目，並提供正確防熊自保知識。

領隊教育方面，觀光署指出，請領隊人員隨時掌握日本當地政府發布熊隻目擊情報，應即時彈性調整行程，避免帶領旅客進入受威脅區域。

旅遊業者表示，熊害並未影響旅客赴日意願，也沒有因此減少去東北等熊害頻傳的地點。

品保協會公關主委李奇嶽接受媒體訪問表示，旅行團所經過的地方都是熱門旅遊景點，人潮比較多，所以一般較不會遇到熊害問題，但是也會請導遊及司機多注意，在景點遊覽的時候提高警覺。（編輯：管中維）1150104