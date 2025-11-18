日本熊出沒！東出昌大逆風喊「沒那麼危險」

▲日本今年熊害問題嚴重，熊出沒事件侵入到一般民眾日常生活，讓大家人心惶惶。（圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本今年熊害問題嚴重，根據日本政府統計，今年4月至10月因熊襲擊案件數高達176起，受害人數達到196人，已經至少15人死亡，創下歷史新高，熊出沒事件侵入到一般民眾日常生活，讓大家人心惶惶。不過，持有獵人執照、經常進出山林的日本男星東出昌大卻逆風高呼「沒那麼危險」，並指出交通事故每年死2000多人大眾也無感，認為熊害恐慌遭到媒體放大。然而，東出昌大的看法被網友罵爆，還有人以他外遇黑歷史為例痛批東出昌大邏輯錯誤，成為報導底下獲得最多認可的留言。

東出昌大投書《日刊SPA！》專欄評論近期日本熊害事故，直呼熊害的報導非常誇張，即使家中沒有電視，每天依然會接收到許多與熊有關的新聞。東出昌大認為媒體已經過頭了，批評媒體帶著「危險」、「有生命風險」等聳動前提去尋找相關故事，若是回答心中真實的感受「其實沒那麼危險」，對媒體來說反而不受歡迎，「我也明白這點，所以婉拒採訪」。

東出昌大強調自己日常進出山林，幾乎沒有遇到熊過，且每年都有數人因熊襲擊死亡，不是今年才突然發生，只是媒體發現「熊的話題能吸引點閱率」所以才炒作得這麼熱烈。東出昌大表示，每年因交通事故死亡的人數超過2000人，自殺者超過2萬人，大眾對此抱以「沒辦法」的冷漠態度置之不理，但熊害的新聞，卻能讓大眾聯想起血肉模糊等恐怖的畫面，對於現代人來說特別有感觸。

東出昌大強調，如今對熊恐慌的根源，不是「熊很危險」這個事實，而是現代人內心懷有某種將某物視為假想敵的欲望。不過，東出昌大也同意，由於山中果實歉收以及獵人的高齡化，可能導致熊變得更容易被人發現。

針對獵人高齡化一事，東出昌大以自己所處的獵友會為例，獵人60多歲都算年輕，多數是70歲、80歲的老人，這些老人如今難以在山裡走動，只能開車在路邊瞄準站著的鹿射擊，或是為了方便到達，把陷阱設在道路附近。但這樣的行為都是違法的，且有時候因為搬不動獵殺後的鹿，任屍體棄置路旁，結果反而把熊引到離人類生活圈更近的地方。

東出昌大最後結論，為了讓熊不再受到更多迫害，為了減少被遺棄的鹿的生命，「希望能有更多能夠帶著獵物回家的年輕獵人出現」，並說如果能夠藉由自己發聲，讓更多年輕人願意成為獵人，「那就太好了」。

日本網友不買單 東出昌大說法被罵爆

東出昌大或許是出於一番好意，不過，許多日本網友紛紛留言質疑東出昌大的說法有問題，一位自稱是律師的網友表示，東出昌大的文章犯了典型的邏輯謬誤，就是只憑自身有侷限的經驗就想要解釋一切社會現象，現實中熊就是已經造成大量死傷，該網友更舉例東出昌大的說法就像在說「一個男人出軌，不能因此把全體男性當成假想敵」，這句話本身沒有錯，可是在當下情境中根本沒有意義，因為大眾無法分辨哪隻熊安全、哪隻熊不安全，所以完全沒有說服力。

另外有網友表示，東出昌大說自己很少遇到熊，但是確實越來越多人遭到熊的攻擊，而且許多遇襲者都留下了終身的後遺症，「我認為主張『熊不危險』這件事本身才是危險的」。還有許多網友都認為今年熊出沒狀況與往年不同，不少熊襲擊事件發生在市區附近而非山林荒野，因此引發擔憂絕非只是媒體炒作。

