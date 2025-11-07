日本熊出沒！獵人開槍太危險 岩手縣招募吹箭手

日本今年野熊攻擊民眾事件，以及入侵人類居住社區情況頻頻發生，讓不少一級行政區都相當傷腦筋。

日本今年野熊頻繁在市區出沒，已經嚴重威脅民眾安全。截至目前為止，日本今年遭到野熊襲擊而死的人數，多達13人，創歷史新高。據「讀賣新聞」報導，岩手縣盛岡市因為發現黑熊入侵到市公所附近，由於在市區請獵人開槍太危險，所以打算招募「吹箭手」，以吹出麻醉箭的方式，處理進入到市區的黑熊。

然而，日本動保團體「日本熊森協會」則在東京召開記者會，緊急呼籲政府不要獵殺野熊。「日本熊森協會」表示，野熊之所以會頻頻進入市區，就是由於牠們的棲息地，遭到人類破壞。因此，他們主張，對於野熊，「見一隻殺一隻」是「治標」，要「修復野熊的棲息地」，讓牠們不至於因為家園遭到破壞，而進到人類的社區，這才是治本之道。

「熊森協會」指出，日本市區「熊出沒事件」增加的主因，是森林濫伐、以及氣候變遷，導致野熊的主食「橡實」今年歉收，還有山區太陽能板建設過於浮濫，讓野熊的棲息地遭到嚴重破壞，牠們才會到人類居住的社區「討生活」。