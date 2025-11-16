即時中心／潘柏廷報導

日本近期發現不少熊出沒在市區的現象，甚至有些還會攻擊路人，使得「熊害」（クマ害）頻傳；其中，福島縣磐梯町當地時間16日上午8時許（台灣時間16日上午7時許）時，一名80多歲男性與當地居民在農道附近進行柵欄拆除作業，便慘遭身長約1公尺的熊襲擊，導致頭部等部位受傷，所幸送往醫院時仍可與人對話。

據《NHK》報導，當地時間16日上午8點過後，福島縣磐梯町磐梯地區傳出「一起作業的夥伴被熊襲擊」的110報案電話；警方表示，這名80多歲的男子在冬季降雪來臨前，正與當地居民一起拆除為防止野生動物入侵而設置在農道附近的電圍籬時，突然遭到熊的攻擊。

報導指出，這頭熊約1公尺長，在襲擊男子後逃向附近的山林；儘管男子頭部等處受傷，被送往醫院，但送醫時仍可與人對話。

報導也說，警方與町公所已提醒附近居民提高警覺，並設置陷阱等方式持續加強戒備。

原文出處：快新聞／日本熊害不斷！福島8旬翁拆柵欄遭攻擊 頭部受傷送醫

