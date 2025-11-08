日本熊害傷人再添兩人 溫泉旅客在停車場被熊毆傷
日本秋季以來的熊害持續，目前遭到人身攻擊的受害者再添兩人，一是在田中遇襲，另一則是在溫泉旅館的停車場遇襲。靠近山區、森林的城市或鄉鎮幾乎都會是可能受害的地方。
田地遇熊
週六（8日）上午11時半，仙台縣北仙市田澤湖卒田地區的一處田地，有附近女性報警稱「有一名男性倒地」。
警方趕到現場後，發現倒地的是一名住在當地的85歲男子，他表示自己在自家田中採收食用菊花時，被熊攻擊了。他隨後被轉送到秋田市內的醫院救治。
秋田縣是日本這波熊害的重災區，從今年4月開始、尚未結束的本財政年度中，秋田縣已經有逾60人遭到熊攻擊受傷或者死亡。
溫泉鄉的市中心遇熊
而在週五（7日）晚間，新潟縣的湯澤溫泉區也發生熊攻擊事件。晚間9時左右，一名入住湯澤町溫泉的30多歲男性客人，獨自在旅館的停車場行走時，遭遇一隻身長約1公尺的熊。
黑熊撲向他進行攻擊，他的左手臂被咬傷、左手背被抓傷，幸好僅為輕傷。
更令人不安的是發生襲擊的地點是市區中心，事發地點是鎮上的溫泉景區的中心，距離JR越後湯澤車站僅約200公尺。
在這麼深入市區的地方發生熊襲擊，有當地居民說：「有一種『牠居然都跑到這裡來了』的感覺。」另一溫泉旅館的住宿客表示，非常害怕，在考慮還要不要出門。
