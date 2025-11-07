日本熊害出動自衛隊！台東成立6支「黑熊驅趕隊」 確保人熊平安共存

〔記者黃明堂／台東報導〕日本熊出沒狀況失控，攻擊人事件頻傳，防衛省於5日起派出自衛隊協助秋田防範熊害。台灣黑熊主要棲地之一的台東，為積極落實「人熊平安共存」的目標，昨天舉辦「台灣黑熊救援演練及衝突管理課程」，不僅強化第一線人員的應變能力，更籌組成立6支「黑熊驅趕隊」納入實戰演訓，力求將人熊衝突風險降到最低。

林業及自然保育署台東分署於知本國家森林遊樂區舉辦這項活動，秘書邱欣慰在課程中強調，人熊衝突應變工作需要高度的專業與效率，除了分署同仁與獸醫團隊的支援外，更仰賴社區與部落的積極參與。為此，除了原有15處社區巡護隊，更特別針對黑熊侵擾高風險區，預先成立6隊「黑熊驅趕隊」，以便在黑熊靠近住家或農作地時，能迅速啟動應變機制，避免憾事發生。

此次課程由兩大專業團隊輪番上陣，首先由野灣野生動物保育協會醫院江宜倫主任分享台灣黑熊救援的標準流程及花東地區的寶貴救援案例；再由野聲環境生態有限公司姜博仁博士分享在國內長期累積的黑熊追蹤成果，以及國內外各類防範人熊衝突的實戰案例。

在講師的引導下，演練了VHF無線電追蹤器操作、電圍網及防熊噴霧使用時機等技術，並模擬多種不同程度的衝突情境與演練相關應變流程。經過整日下來結合了紮實的理論及實務的訓練，所有參訓夥伴對於黑熊救援及衝突應對的流程將可更加熟悉，未來也能於實際參與救援過程時，能有助於確保人熊安全與提升執行效率。

台東分署藉機呼籲，居住在淺山地區或黑熊出沒高風險區的社區居民，務必加強食物與廚餘管理，徹底阻絕黑熊或其他野生動物因覓食而靠近住家的機會。若發現野生動物受困或受傷，請立即撥打林業保育署24小時通報專線：0800-000-930，或縣民專線1999。分署特別提醒，若有誤捕黑熊的情況發生，只要立即主動通報，即可免除相關法律責任。

