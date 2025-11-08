日本熊害升級！山形縣有幼熊闖JR車站車庫 新幹線一度停駛
位於日本山形縣新庄市的JR新庄車站今（8）日傳出熊出沒。一頭幼熊闖入車站內的新幹線車庫逗留，當局緊急封鎖車庫並設置捕獸籠，最終於當地時間下午4時許將牠捕獲。此事件導致山形新幹線及在來線部分區間一度暫停運行。
綜合《日本電視台》、《山形電視台》（TUY）等日媒報導，根據山形縣警方，事發於當地時間下午2時半許，JR新庄車站內發現一頭野熊出沒，隨後確認熊進入了站內的新幹線車庫。
警方與JR鐵路公司評估後認為，這是一頭體長約50公分的幼熊，由於已被封閉在車庫內，暫時不會對外部造成威脅。
新庄市當局與相關單位隨後在車庫內設置了捕獸籠，並於下午4時左右成功將熊捕獲。
JR表示，因應熊出沒事件，原定下午3時17分從新庄站發車的山形新幹線「翼（つばさ）號150」上行列車，在新庄站與山形站間的區間停駛，影響約130名乘客。在幼熊被成功捕獲後，其後的新幹線已恢復正常運行。
日本熊害嚴重。7日晚間，一名30多歲的遊客在新潟縣湯澤町一家住宿設施的停車場遭到熊襲擊，導致其手臂及身體其他部位受輕傷。
